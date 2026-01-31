Australian Open 2026

Jan 31, 2026, 03:24 PM

Carlos Alcaraz Australian Open : नीलम गिरी और प्रवेश लाल यादव की फिल्म 'यूपी 61 लव स्टोरी ऑफ गाजीपुर' का होने जा रहा है टीवी प्रीमियर

Jan 31, 2026, 03:22 PM

Novak Djokovic Australian Open : मैंने खुद पर भरोसा करना कभी नहीं छोड़ा: नोवाक जोकोविच

Jan 28, 2026, 02:39 PM

Australian Open Final : जेसिका पेगुला ने अमांडा अनिसिमोवा को हराकर पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई

Jan 28, 2026, 02:33 PM

Novak Djokovic Semifinal : नोवाक जोकोविच दो सेट हारने के बाद भी सेमीफाइनल में, लोरेंजो मुसेट्टी की इंजरी वरदान बनी

Jan 28, 2026, 02:44 PM

Australian Open Semi-Final : शेल्टन को मात देकर सेमीफाइनल में सिनर, अब जोकोविच से होगा सामना

Jan 25, 2026, 02:35 PM

Erina Sabalenka Win : एरिना सबालेंका का शानदार सफर जारी, म्बोको को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचीं

Jan 25, 2026, 02:43 PM

Yuki Bhambri Win : मेंस डबल्स के दूसरे राउंड में युकी भांबरी की जीत, श्रीराम बालाजी ने किया निराश

Jan 26, 2026, 05:49 AM

Australian Open 2026 Results : डेनियल मेदवेदेव बाहर, चौथे राउंड में लर्नर टिएन से हारे

Jan 26, 2026, 05:51 AM

Australian Open 2026 Djokovic : टूर्नामेंट से हटे याकूब मेंसिक, क्वार्टर फाइनल में पहुंचे नोवाक जोकोविच

Jan 06, 2026, 10:22 AM

Australian Open 2026 : ऑस्ट्रेलियन ओपन की प्राइज मनी में ऐतिहासिक वृद्धि, विजेताओं को मिलेगी अब तक की सबसे बड़ी राशि