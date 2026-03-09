Ahmedabad Cricket
India Wins T20 World Cup : विश्व चैंपियन भारतीय टीम पर पैसों की बारिश, जानें उपविजेता और अन्य टीमों को कितने पैसे मिले?
MS Dhoni Statement : 'कोच साहब…', टीम इंडिया की जीत के बाद गंभीर के लिए धोनी का खास कमेंट, बुमराह को बताया 'चैंपियन बॉलर'
Dilip Ghosh Statement : भारत की जीत पर दिलीप घोष ने दी बधाई, बोले-जय शाह के खिलाफ बोलने वालों की बोलती बंद
Shoaib Akhtar Statement : 'भारत को बहुत-बहुत मुबारक, 2027 का विश्व कप मिले तो अभी ले लें': शोएब अख्तर
Narendra Modi Message : टीम इंडिया की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, 'दृढ़ संकल्प, संयम और आत्मविश्वास ही सफलता का मूलमंत्र'