Narendra Modi Message : टीम इंडिया की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, 'दृढ़ संकल्प, संयम और आत्मविश्वास ही सफलता का मूलमंत्र'

पीएम मोदी ने टी20 विश्व कप 2026 जीत पर टीम इंडिया को बधाई और प्रेरक संदेश दिया
Mar 09, 2026, 10:50 AM
नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय क्रिकेट टीम की ओर से आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद देशवासियों को प्रेरित करते हुए खास संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया ने साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प, संयम और आत्मविश्वास का संगम ही जीवन में सफलता का मूलमंत्र है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, 'टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतकर टीम इंडिया ने साबित कर दिया है कि दृढ़ संकल्प, संयम और आत्मविश्वास का संगम ही जीवन में सफलता का मूलमंत्र है। यह जीत हमें यह भी बताती है कि सही दिशा में कठिन परिश्रम से हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।"

टीम इंडिया की जीत पर उन्होंने 'संस्कृति सुभाषितम्' भी शेयर किया, जिसमें लिखा, "अभीप्सां स्वात्मनो रक्षाऽविरतं सुस्थिरं तया। यत्नमातिष्ठ धैर्येण ततः सिद्धिर्भवेद् ध्रुवम्।"

इस 'संस्कृति सुभाषितम्' में कहा गया है, "जो व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति चाहता है, उसे निरंतर और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करना चाहिए। धैर्यपूर्वक किया गया सतत परिश्रम ही निश्चित रूप से सफलता का मार्ग खोलता है।"

पीएम मोदी ने टीम इंडिया की जीत पर देर रात में भी एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, "चैंपियंस! आईसीसी मेन्स T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय टीम को बधाई। यह शानदार जीत जबरदस्त स्किल्स, दृढ़ संकल्प और टीमवर्क को दिखाती है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त धैर्य दिखाया। इस जीत ने हर भारतीय के दिल को गर्व और खुशी से भर दिया है। बहुत बढ़िया, टीम इंडिया।"

बता दें कि टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के खिताब को अपने नाम कर लिया है। रविवार को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से रौंदा। भारत ने टी20 विश्व कप की ट्रॉफी को तीसरी बार जीता है। भारत घरेलू सरजमीं पर टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाला पहला देश बन गया है। टीम इंडिया से मिले 256 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की पूरी टीम 19 ओवर में 159 रन बनाकर ऑलआउट हुई।

--आईएएनएस

 

 

