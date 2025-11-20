Actor Journeys

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Nov 20, 2025, 06:16 AM

Mary Sean Young Story : मिसाल हैं मैरी सीन यंग, स्टार जिसने शोहरत गंवाई पर नहीं मानी हार

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Nov 20, 2025, 06:23 AM

Shilpa Shirodkar Story : शिल्पा-मिथुन की ऑनस्क्रीन जोड़ी आज भी फेवरेट, फैंस की डिमांड पर की नौ फिल्में

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Nov 20, 2025, 06:21 AM

Tusshar Kapoor Story : तुषार कपूर ने साइलेंट कैरेक्टर को दिलाई मजबूत पहचान, बिना बोले दर्शकों को हंसी से किया लोटपोट

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Nov 20, 2025, 06:24 AM

Zeenat Aman Interview : जब जीनत अमान को राज कपूर ने दी अहम सलाह, एक्ट्रेस ने सुनाया 'सत्यम शिवम सुंदरम' का किस्सा

featuredfeatured
Dainik HawkD
Dainik Hawk·Nov 20, 2025, 06:29 AM

Karan Anand Views : करण आनंद ने नेपोटिज्म को बताया 'बेवजह का शोर', बोले- टैलेंट और हार्ड वर्क से बनेगी बात