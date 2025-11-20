Mary Sean Young Story : मिसाल हैं मैरी सीन यंग, स्टार जिसने शोहरत गंवाई पर नहीं मानी हार

नई दिल्ली: मैरी सीन यंग की कहानी उस चमकदार दुनिया की कहानी है जहां सपने पूरे भी होते हैं और अचानक बिखर भी जाते हैं। 20 नवंबर 1959 को जन्मी यह अभिनेत्री 1980 के दशक में हॉलीवुड के आसमान पर एक चमकता हुआ तारा बनकर उभरी थीं। उनकी आंखों में एक अजीब-सी चुंबकीय ताकत थी। निर्देशक उन्हें कैमरे पर देखते ही समझ जाते थे कि वे अलग हैं; उनमें एक फिल्मी जादू था। ब्लेड रनर ने उन्हें सदाबहार फ्रेमों में हमेशा के लिए कैद कर दिया। रिडली स्कॉट की इस फिल्म में वह एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक म्यूज की तरह थीं जिसे लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं।

कहते हैं कि हर सुपरस्टार की यात्रा में एक मोड़ आता है। यंग की जिंदगी में यह मोड़ इतना अचानक आया कि कई लोग आज भी मानते हैं कि उनकी कहानी हॉलीवुड की सबसे दुखद लेकिन प्रेरणादायक कहानियों में गिनी जाती है। 80 के दशक में जब उनका करियर तेजी से उड़ान भर रहा था, वह लगातार हिट फिल्मों का हिस्सा बन रही थीं और स्टूडियो उन्हें "हॉलीवुड की नई उम्मीद" कह रहे थे, लेकिन तभी उनकी जिंदगी में विवादों की एक लहर आने लगी।

सबसे चर्चित घटना थी "बैटमैन रिटर्न्स" की कास्टिंग। यंग को कैटवूमन का किरदार मिलने वाला था—एक ऐसा रोल जो किसी भी अभिनेत्री को सुपरस्टार बना सकता था। उन्होंने इस किरदार के लिए तैयारी भी शुरू कर दी थी। कहानी यह भी है कि वह पूरा कैटवुमन कॉस्ट्यूम पहनकर स्टूडियो तक चली गईं, ताकि यह साबित कर सकें कि वह ही इस रोल के लिए सही हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश, स्टूडियो ने उन्हें फिल्म से हटाने का फैसला कर लिया। यह घटना इतनी विवादित हुई कि आज भी हॉलीवुड की सबसे अजीब, सबसे यादगार कास्टिंग कहानियों में गिनी जाती है।

इसके बाद इंडस्ट्री में उनके बारे में तरह-तरह की बातें फैलने लगीं। मीडिया ने भी उन्हें एक विवादित कलाकार के रूप में चिह्नित करना शुरू कर दिया। यंग का करियर भी इन अफवाहों और गलतफहमियों के बोझ तले धीरे-धीरे नीचे फिसलता गया। फिल्मों के बड़े रोल उनसे दूर होने लगे, और वह चमक जो एक समय उन्हें सुपरस्टार बनाती दिख रही थी, धीरे-धीरे मंद पड़ने लगी।

लेकिन यंग की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं है बल्कि जिद, हिम्मत और खुद को फिर से उठाने की कोशिश की कहानी भी है। वह इस इंडस्ट्री से हार मानकर गायब नहीं हुईं। उन्होंने छोटे किरदार स्वीकार किए, टीवी शो किए, रियलिटी शो में नजर आईं, और बार-बार कोशिश की कि अपनी पहचान वापस हासिल कर सकें। उनकी यह जिद आज भी कई युवा कलाकारों को प्रेरित करती है—क्योंकि वह साबित करती हैं कि प्रतिभा कभी खत्म नहीं होती, बस समय के साथ उसे फिर जगह ढूंढनी पड़ती है।

यंग आज भी उन कलाकारों में गिनी जाती हैं जिनकी कहानी “वॉट कुड हैव बीन” जैसी लगती है—यानी अगर हालात थोड़े अलग होते, फैसले थोड़े बेहतर होते, या इंडस्ट्री थोड़ी दयालु होती, तो शायद वह हॉलीवुड की सबसे बड़ी अभिनेत्री बन सकती थीं। लेकिन यह अधूरी यात्रा ही उनकी कहानी को और भी दिलचस्प बनाती है।

