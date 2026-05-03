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Vote Counting : धर्मनगर उपचुनाव की मतगणना से पहले तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात

धर्मनगर उपचुनाव मतगणना के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा, 100 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 त्रिपुरा
May 03, 2026, 02:52 PM
त्रिपुरा: धर्मनगर उपचुनाव की मतगणना से पहले तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था तैनात

अगरतला: अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी त्रिपुरा जिले के धर्मनगर विधानसभा क्षेत्र में 9 अप्रैल को हुए उपचुनाव के लिए सोमवार से मतगणना शुरू होने से पहले तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

उत्तरी त्रिपुरा की जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर चांदनी चंद्रन और रिटर्निंग ऑफिसर देबजानी चौधरी ने बताया कि मतगणना केंद्र और उसके आसपास तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), त्रिपुरा स्टेट राइफल्स और राज्य पुलिस कर्मियों को पर्याप्त संख्या में तैनात किया जाएगा।

शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत मतगणना केंद्र के 100 मीटर के दायरे में 4 मई को सुबह 6 बजे से मतगणना समाप्त होने तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

आदेश में कहा गया कि प्रतिबंधों के तहत वाहनों की आवाजाही, सार्वजनिक सभाओं और हथियारों के ले जाने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों, सुरक्षाकर्मियों और आपातकालीन सेवाओं को इस आदेश से छूट दी गई है।

धर्मनगर उपमंडल के उप-मंडल मजिस्ट्रेट चौधरी ने बताया कि जिला मुख्यालय स्थित मतगणना केंद्र में 14 मतगणना टेबल स्थापित किए गए हैं और 55 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में दर्ज वोटों की गिनती चार चरणों में की जाएगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने मतगणना प्रक्रिया को त्रुटिरहित बनाने के लिए पहले ही कई बैठकें कीं और मतगणना व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

उत्तरी त्रिपुरा जिले के धर्मनगर विधानसभा क्षेत्र में 9 अप्रैल को हुए उपचुनाव में 46,142 मतदाताओं में से लगभग 80 प्रतिशत ने मतदान किया, जिनमें 23,758 महिलाएं शामिल थीं। यह उपचुनाव मौजूदा विधायक और त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष बिस्वा बंधु सेन के निधन के कारण आवश्यक हो गया था, जिनका पिछले साल 26 दिसंबर को बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। सेन त्रिपुरा विधानसभा के लिए चार बार निर्वाचित हुए थे - दो बार कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में 2008 और 2013 में, और बाद में 2018 और 2023 में भाजपा उम्मीदवार के रूप में इसी विधानसभा क्षेत्र से।

2008 से ही धर्मनगर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का गढ़ रहा है। सीपीआई-एम ने आखिरी बार 2003 में यह सीट जीती थी। बहुकोणीय मुकाबले ने चुनावी लड़ाई को बेहद प्रतिस्पर्धी बना दिया है। मैदान में उतरे छह उम्मीदवारों में प्रमुख राजनीतिक दलों, छोटे दलों और एक निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में भाजपा के जहर चक्रबोर्ती, कांग्रेस के चयन भट्टाचार्य और सीपीआई-एम के नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के अमिताभ दत्ता शामिल हैं।

--आईएएनएस

 

 

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