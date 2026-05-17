दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के चलते तमिलनाडु के पांच जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी

चेन्नई: भारत मौैसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन की घोषणा की है जबकि चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने बंगाल की खाड़ी में बने मौजूदा मौसम तंत्र के कारण तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है।

तमिलनाडु के कई हिस्सों में शनिवार को हुई राहतभरी बारिश के बाद मौसम विभाग ने रविवार को राज्य के पांच जिलों में भारी बारिश को लेकर नया अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना निम्न दबाव क्षेत्र मौसम को प्रभावित कर रहा है और इसके कारण कम से कम अगले तीन दिनों तक बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।

अधिकारियों ने बताया कि इस मौसम प्रणाली के प्रभाव से तमिलनाडु के आंतरिक और पश्चिमी क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार, रविवार और सोमवार को थेनी, डिंडीगुल, मदुरै, कोयंबटूर और नीलगिरि जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।

इसके अलावा, करूर, तिरुचिरापल्ली (त्रिची) और शिवगंगा जिलों में भी सोमवार को भारी बारिश हो सकती है।

अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि कुछ स्थानों पर बारिश के दौरान गरज-चमक के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। प्रभावित जिलों के लोगों को सतर्क रहने और मौसम विभाग द्वारा जारी अपडेट का पालन करने की सलाह दी गई है।

चेन्नई और उसके आसपास के उपनगरीय इलाकों में भी दिन के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है। हालांकि शहर में व्यापक भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश होने से बढ़ती गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है।

मौसम विभाग ने खराब मौसम को देखते हुए मछुआरों को कई समुद्री क्षेत्रों में न जाने की चेतावनी भी जारी की है।

दक्षिण तमिलनाडु के तटीय इलाकों, मन्नार की खाड़ी, कन्याकुमारी समुद्री क्षेत्र, अंडमान सागर और दक्षिण बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की तेज हवाएं चलने की संभावना है। अधिकारियों ने मछुआरों और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने और मौसम सामान्य होने तक सुरक्षा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।

--आईएएनएस