Odisha Rain Alert : ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव के कारण बारिश होने की संभावना

🏷 ओडिशा
Oct 24, 2025, 05:03 AM
भुवनेश्वर: ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव के कारण बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) भुवनेश्वर ने चेतावनी दी है कि बंगाल की खाड़ी में 24 अक्टूबर को एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे ओडिशा के कई हिस्सों में आगामी दिनों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं।

आईएमडी भुवनेश्वर की निदेशक डॉ. मनोरमा मोहंती ने बताया कि वर्तमान में एक चक्रवाती परिसंचरण दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी अंडमान सागर के ऊपर सक्रिय है, जो समुद्र तल से लगभग 5.8 किमी ऊपर तक फैला हुआ है। इसके प्रभाव से 24 अक्टूबर को निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हो सकता है जो पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ेगा और अगले 24 घंटों में और स्पष्ट हो जाएगा।

उन्होंने बताया कि पूर्वी से उत्तर-पूर्वी हवाओं का रुख दक्षिण और तटीय ओडिशा में नमी ला रहा है, जिसके कारण अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों में पुरी, खोरधा, नयागढ़, कालाहांडी, कंधमाल और रायगढ़ जिलों में गरज-चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। 24 अक्टूबर को भी मौसम का यही रुख जारी रहेगा, जबकि 25 अक्टूबर को दक्षिण और उत्तरी तटीय ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं।

आईएमडी के मुताबिक, 26 और 27 अक्टूबर को भी दक्षिण ओडिशा के कई स्थानों और उत्तरी ओडिशा के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा, बिजली चमकने और तेज हवाओं के चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने नागरिकों को मौसम अपडेट पर नजर रखने, बिजली गिरने से बचाव के उपाय अपनाने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।

 

 

 

