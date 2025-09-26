प्रान्तीय

IMD Weather Alert : ओडिशा के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

ओडिशा-तेलंगाना में आईएमडी का अलर्ट, तेज हवाओं और भारी बारिश की चेतावनी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 ओडिशा
Sep 26, 2025, 05:49 AM
ओडिशा के कई जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

भुवनेश्वर: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने ओडिशा के कई जिलों में अगले कुछ घंटों के दौरान गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की। मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चल सकती हैं, साथ ही बिजली गिरने की आशंका भी बनी हुई है।

मौसम विभाग की ओर से जारी अलर्ट के अनुसार पश्चिमी ओडिशा के बलांगीर, बरगढ़ और नुआपाड़ा जिलों में विशेष रूप से खराब मौसम की संभावना है। इसके अलावा, चेतावनी का दायरा बढ़ाते हुए बालेश्वर, भद्रक, कटक, ढेंकेनाल, जगतसिंहपुर, जाजपुर, केंद्रापड़ा, क्योंझर, खोरधा, मयूरभंज, नबरंगपुर और पुरी जिलों को भी अलर्ट पर रखा गया है।

आईएमडी ने सभी प्रभावित जिलों के निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि गरज-चमक और बिजली गिरने के दौरान खुले स्थानों पर जाने से बचें, सुरक्षित स्थानों में शरण लें और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें।

विभाग ने किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को भी सावधान रहने और सुरक्षा उपाय अपनाने की हिदायत दी है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इन जिलों में अचानक मौसम बिगड़ सकता है, इसलिए लोग सतर्कता बरतें और प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।

इसके अलावा, तेलंगाना में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। तेलंगाना के सभी जिलों में अलग-अलग स्थानों पर बिजली और तेज हवाओं (40-50 किमी प्रति घंटे) के साथ तूफान आने की संभावना है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

आदिलाबाद, कोमुरम भीम आसिफाबाद, मंचेरियल, निर्मल, पेद्दापल्ली, जयशंकर भूपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोठागुडेम, महबुबाबाद, वारंगल और हनुमाकोंडा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

वहीं, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिला, करीमनगर, खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापिट, जनगांव, सिद्दीपेट, यादाद्री भुवनगिरी, संगारेड्डी, मेडक, कामारेड्डी और महबूबनगर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।

 

 

heavy rainfallIMD AlertOdisha WeatherTelangana Rainthunderstorm warningmonsoon updateIndia weather news

Related posts

Loading...

More from author

Loading...