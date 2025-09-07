Gujarat Rain Alert : गुजरात में अगले दो दिन भारी बारिश का रेड अलर्ट, उत्तरी जिलों में मानसून सक्रिय

अहमदाबाद: गुजरात राज्य में मौसम विभाग ने अगले सात दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। विशेष रूप से अगले 24 घंटों में उत्तरी गुजरात के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

दबाव क्षेत्र के सक्रिय रहने और मानसून की कम दबाव रेखा के चलते यह अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, बनासकांठा, साबरकांठा, मेहसाणा, पाटन और सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जहां अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।

अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, मेहसाणा, खेड़ा और पाटन जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दक्षिण गुजरात में भी कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, तीसरे दिन से बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन अगले दो दिनों तक सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक अभिमन्यु चौहान ने बताया कि अभी तक पूरे गुजरात में औसत से 23 प्रतिशत अधिक बारिश हो चुकी है, जो राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है।

इससे पहले भी विभाग ने गुजरात में 7 सितंबर को अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई थी। विभाग ने बताया था कि रविवार को बनासकांठा, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, नर्मदा, भरूच, नवसारी, वलसाड, तापी, डांग और सौराष्ट्र-कच्छ के कुछ हिस्सों जैसे राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, कच्छ और द्वारका सहित लगभग पूरे राज्य में व्यापक बारिश होने की संभावना है।

आईएमडी के अनुसार, मानसून की कम दबाव रेखा वर्तमान में गंगानगर से उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी और उससे सटे म्यांमार तट पर एक ऊपरी हवा की चक्रवाती गतिविधि बनी हुई है।