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IPL 2026 : जीत का खाता खोलने को बेताब केकेआर, जानिए एलएसजी के खिलाफ कैसा है रिकॉर्ड?

केकेआर और एलएसजी का सामना ईडन गार्डन्स में, दोनों टीमों की जीत-हार रिकॉर्ड पर नजर।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 क्रिकेट
Apr 09, 2026, 03:58 AM
आईपीएल 2026: जीत का खाता खोलने को बेताब केकेआर, जानिए एलएसजी के खिलाफ कैसा है रिकॉर्ड?

कोलकाता: तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) गुरुवार को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के अपने चौथे मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) का सामना करेगी। यह मुकाबला ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा।

 

 

आईपीएल 2026 में केकेआर की शुरुआत काफी मुश्किल रही है। केकेआर ने इस सीजन अब तक एक भी जीत दर्ज नहीं की है। इस टीम को अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस (एमआई) के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उसे सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) ने 65 रन से मात दी। पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के खिलाफ केकेआर का मुकाबला बारिश के चलत बेनतीजा रहा था, जिसके चलते दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांटे गए। केकेआर 3 मुकाबलों में 1 अंक के साथ प्वाइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर मौजूद है।

 

केकेआर की टीम यह मुकाबला अपने घरेलू मैदान पर खेलेगी। इस अहम मुकाबले से पहले, फैंस अपने स्टार खिलाड़ियों को वापसी करते और लय में आते हुए देखने के लिए बेताब होंगे।

 

दूसरी ओर, एलएसजी की टीम 2 में से 1 मैच जीतकर छठे पायदान पर मौजूद है। इस टीम ने दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के विरुद्ध अपना पहला मैच 6 विकेट से गंवाया था, जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद (एचआरएच) के खिलाफ 5 विकेट से जीत दर्ज करते हुए अपना खाता खोला।

 

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में लखनऊ सुपर जायंट्स का पलड़ा भारी है। आईपीएल में दोनों टीमें 6 बार आमने-सामने रही हैं, जिसमें एलएसजी ने 4 मुकाबले अपने नाम किए। दोनों टीमों के बीच पहली भिड़ंत साल 2022 में हुई थी, जिसमें एलएसजी ने 75 रनों से जीत हासिल की।

 

कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), रिंकू सिंह, अंगकृष रघुवंशी, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, कैमरून ग्रीन, फिन एलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र, ब्लेसिंग मुजारा, सौरभ दुबे, और नवदीप सैनी।

 

लखनऊ सुपर जाइंट्स की टीम: ऋषभ पंत (कप्तान), मिशेल मार्श, एडेन मार्कराम, हिम्मत सिंह, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, जोश इंग्लिस, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, आयुष बडोनी, मोहम्मद शमी, अवेश खान, एम. सिद्धार्थ, दिग्वेश सिंह, आकाश सिंह, प्रिंस यादव, अर्जुन तेंदुलकर, एनरिक नॉर्टजे, नमन तिवारी, मयंक यादव, मोहसिन खान।

 

--आईएएनएस

 

 

 

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