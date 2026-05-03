Hezbollah Targets : आईडीएफ का बड़ा हमला, हिजबुल्लाह के 120 ठिकानों को निशाना बनाने का दावा

यरूशलम: इजराइल डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) ने शनिवार को बताया कि उसने हिजबुल्लाह के लगभग 120 ठिकानों पर हमला किया है।

आईडीएफ के अनुसार, उसकी सेना ने हवाई हमलों के जरिए कई ठिकानों को निशाना बनाया और दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की सेना के पास सक्रिय आतंकियों को भी मार गिराया।

उसने कहा कि इन हमलों में करीब 70 सैन्य इस्तेमाल वाली इमारतें और लगभग 50 हिजबुल्लाह के ढांचे नष्ट कर दिए गए, जो अलग-अलग इलाकों में थे।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस हमले में हिजबुल्लाह के लड़ाकों की ओर से इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्यालय, हथियारों का गोदाम और अन्य ढांचे भी निशाना बनाए गए।

आईडीएफ ने 'एक्‍स' पोस्ट करते हुए बताया कि उसके वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में एक भरा हुआ और लॉन्च के लिए तैयार रॉकेट लॉन्चर भी नष्ट किया, जिसे इजरायल की ओर निशाना बनाया गया था।

यह भी कहा कि हिजबुल्लाह “सीजफायर समझौतों का बार-बार उल्लंघन कर रहा है।”

आईडीएफ के अनुसार, उसकी वायुसेना ने शनिवार को दक्षिणी लेबनान में तैनात इजरायली सेना की ओर दागे गए एक रॉकेट को भी रोक दिया। साथ ही बताया गया कि कई बार हिजबुल्लाह ने रॉकेट और विस्फोटक ड्रोन दागे हैं, जो उस इलाके के पास गिरे जहां इजरायली सेना काम कर रही थी।

इसके अलावा, आईडीएफ ने यह भी बताया कि उसकी वायुसेना ने दो हवाई लक्ष्यों को इजरायल की सीमा में घुसने से पहले ही रोक दिया।

आईडीएफ ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि पिछले हफ्ते उसकी सेना, जूडिया और सामरिया बॉर्डर पुलिस और शिया जिला पुलिस ने मिलकर 80 से ज्यादा वांछित लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक ऐसा आतंकी भी शामिल था जिसने इजरायली सेना पर गोली चलाई थी, साथ ही हमास समर्थक, हथियार रखने वाले, बम बनाने वाले, पत्थरबाज और मोलोटोव कॉकटेल फेंकने वाले लोग भी शामिल थे।

उसने यह भी बताया कि इन अभियानों के दौरान लगभग 20 हथियार बरामद और जब्त किए गए, जिनमें देसी कार्लो टाइप हथियार, शॉटगन, एम-16, पिस्तौल, शिकार राइफल, एम-4 शामिल हैं। साथ ही गोलियां, सैन्य सामान और भड़काऊ सामग्री भी मिली।

इसके अलावा, तीन ऐसी मशीनें भी जब्त की गईं जो हथियार और गोला-बारूद बनाने के लिए इस्तेमाल होती थीं, साथ ही सात ड्रोन और तैयार विस्फोटक भी बरामद किए गए।

आईडीएफ ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों को आगे की जांच के लिए सुरक्षा बलों को सौंप दिया गया है और हथियारों को जांच के लिए शाआर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भेजा गया है।

--आईएएनएस