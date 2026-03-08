Military Operation

Dainik Hawk·Mar 08, 2026, 07:14 AM

Israel Special Operation : 40 साल से लापता सैनिक की खोज के लिए इजरायली सेना ने चलाया विशेष ऑपरेशन: प्रधानमंत्री नेतन्याहू

Dainik Hawk·Mar 07, 2026, 04:19 AM

Israel Iran Conflict : ऑपरेशन ‘रोरिंग लायन' प्रगत‍ि पर, अब ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकाने होंगे तबाह: इजरायली पीएमओ प्रवक्ता (आईएएनएस एक्सक्लूसिव)

Dainik Hawk·Mar 07, 2026, 04:28 AM

Trump Statement : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया ईरान को बड़े सैन्य नुकसान का दावा

Dainik Hawk·Mar 07, 2026, 04:25 AM

White House Statement : ईरान के खिलाफ कार्रवाई अपने लक्ष्य की ओर, भविष्य के नेतृत्व पर नजर : अमेरिका

Dainik Hawk·Feb 02, 2026, 07:58 AM

Balochistan Violence : बलूचिस्तान में दो दिन की झड़पों में पाकिस्तानी सेना ने 140 से ज्यादा लोगों को मार डाला