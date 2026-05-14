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चीन के ग्रेट हॉल में जिनपिंग ने किया राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत, चीनी सैनिकों ने दिखाया मिलिट्री शो

बीजिंग में ट्रंप का भव्य स्वागत, शी जिनपिंग संग कई अहम मुद्दों पर चर्चा
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Dainik Hawk·
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May 14, 2026, 07:34 AM
चीन के ग्रेट हॉल में जिनपिंग ने किया राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत, चीनी सैनिकों ने दिखाया मिलिट्री शो

बीजिंग: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। चीन के ग्रेट हॉल में गुरुवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत के लिए भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सैनिकों ने कोरियोग्राफ्ड मिलिट्री शो का प्रदर्शन किया।

बता दें कि ग्रेट हॉल ऑफ पीपुल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और प्रेसिडेंट जिनपिंग अपने डेलिगेशन के साथ द्विपक्षीय बैठक कर रहे हैं। राष्ट्रपति शी और ट्रंप ने द्विपक्षीय बैठक से पहले शुरुआती भाषण दिया।

स्वागत समारोह में ट्रंप और शी रेड कार्पेट पर चल रहे हैं जबकि चीनी सैनिक एक लाइन में खड़े हैं और पारंपरिक संगीत बज रहा है। वहीं, बच्चों का एक समूह भी रेड कार्पेट के पास खड़ा है, चीनी और अमेरिकी झंडे और फूलों के गुलदस्ते लहराते हुए खुशी मना रहा है।

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया। बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में ट्रंप के पहुंचने के बाद दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, जिसके बाद एक बड़ा स्वागत समारोह शुरू हुआ, जिसमें मिलिट्री बैंड ने द स्टार स्पैंगल्ड बैनर बजाया और स्कूली बच्चे धूमधाम से कूदते और खुशी मनाते दिखे।

इसके बाद, दोनों नेताओं ने चीनी और अमेरिकी अधिकारियों से हाथ मिलाया और फिर चीनी सैन्य सेवा के सदस्यों की लाइन देखी। रेड कार्पेट पर दोनों देशों के राष्ट्रपति खड़े रहे और चीनी सैनिकों ने अमेरिकी और चीनी झंडे लहराते हुए मार्च किया। चीन अपने बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किए गए मिलिट्री डेमोंस्ट्रेशन के लिए जाना जाता है। यह आखिरी बार पिछले सितंबर में दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने की याद में एक मिलिट्री परेड के दौरान पूरी तरह से दिखाए गए थे।

बता दें, ट्रंप और शी आखिरी बार अक्टूबर में दक्षिण कोरिया में एक एपीईसी समिट के दौरान मिले थे। यहां वे एक व्यापार समझौते पर सहमत हुए थे। बैठक में दोनों नेता तकनीक, व्यापार, होर्मुज और ईरान जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा करेंगे।

--आईएएनएस

 

 

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