Zepto Employee Mumbai : जेप्टो कर्मचारी पर महिला का पीछा और छेड़छाड़ करने का आरोप, केस दर्ज

मुंबई में जेप्टो कर्मचारी पर पीछा और छेड़छाड़ का केस दर्ज
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Aug 27, 2025, 05:25 AM
महाराष्ट्र : जेप्टो कर्मचारी पर महिला का पीछा और छेड़छाड़ करने का आरोप, केस दर्ज

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के माहिम इलाके में जेप्टो कर्मचारी पर 36 वर्षीय महिला का पीछा करने और छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगा है। माहिम पुलिस स्टेशन में आरोपी अल्तमश नसीम अहमद मंसूरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं की है।

मामला मुंबई के धारावी इलाके का है, जहां महिला अपने परिवार के साथ रहती है और माहिम में काम करती है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी मंसूरी पिछले तीन दिनों से लगातार महिला का पीछा कर रहा था। जब भी महिला अपने काम पर जाती, मंसूरी उसका पीछा करता और करीब आने की कोशिश करता। उसकी हरकतों से परेशान होकर महिला ने हिम्मत दिखाई और इस शर्मनाक हरकत को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया।

घटना उस वक्त और गंभीर हो गई जब मंसूरी ने महिला से संपर्क करने की कोशिश की। लेकिन, पीड़िता ने न सिर्फ हिम्मत दिखाई, बल्कि तुरंत एक अन्य महिला से मदद मांगी। दोनों ने मिलकर माहिम पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और बीएनएस की धारा 78(1) के तहत मंसूरी के खिलाफ मामला दर्ज किया।

पुलिस की जांच में पता चला कि पीड़िता और आरोपी दोनों धारावी इलाके के रहने वाले हैं। मंसूरी जेप्टो कंपनी का कर्मचारी है, और उसकी इस हरकत ने न केवल उसकी कंपनी की छवि को धक्का पहुंचाया है, बल्कि इलाके में डर का माहौल भी पैदा कर दिया है।

पीड़िता ने बताया कि मंसूरी की हरकतों से वह डर और असहज महसूस कर रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का साहस दिखाया।

माहिम पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस ने महिला के रिकॉर्ड किए गए वीडियो को सबूत के तौर पर लिया है और आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है।

पुलिस ने पीड़िता को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है और मामले में सख्त कार्रवाई का वादा किया है।

 

 

Dharavi NewsZepto Employee CaseStalking CasesMahim Policewomen safety IndiaMolestation IndiaMumbai crime

