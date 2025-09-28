Zafar Islam BJP Statement : लद्दाख हिंसा के पीछे कांग्रेस की विभाजनकारी मानसिकता कर रही काम : सैयद जफर इस्लाम

हजारीबाग: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने शुक्रवार को हजारीबाग में कई मुद्दों पर खुलकर प्रतिक्रिया जाहिर की।

अपनी मातृभूमि हजारीबाग पहुंचे इस्लाम ने केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों, लद्दाख हिंसा और आर्थिक सुधारों पर खुलकर बात की।

सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त को देशवासियों से टैक्स में राहत देने का वादा किया था, जिसे जीएसटी दरों में कमी करके पूरा किया गया है। यह कदम आम जनता, विशेषकर मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों के हित में है।

उन्होंने बताया कि जीएसटी में यह बदलाव ‘आत्मनिर्भर भारत’ और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि जो व्यापारी नए नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ जीएसटी विभाग सख्त कार्रवाई करेगा।

जफर इस्लाम ने कहा कि यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है।

लद्दाख हिंसा के मुद्दे पर सैयद जफर इस्लाम ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस हिंसा के पीछे कांग्रेस की वह मानसिकता काम कर रही है, जो देश को तोड़ने का प्रयास करती है। लद्दाख में हुई हिंसा में पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का भी हाथ है, जिन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है।

जफर इस्लाम ने कहा कि जांच चल रही है और हिंसा में शामिल अन्य लोगों पर भी कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार देश को अस्थिर करने की किसी भी कोशिश को नाकाम कर देगी।

इसके अलावा, जफर इस्लाम ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने राज्य सरकार की तुलना ‘स्लीपर सेल’ से करते हुए आरोप लगाया कि यह सरकार देश में अराजकता फैलाने के लिए फंडिंग कर रही है।

उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार धन संग्रह कर इंडी ब्लॉक को समर्थन दे रही है, जिसका उपयोग देश को अस्थिर करने में हो रहा है।

जफर इस्लाम ने कहा, “राज्य सरकार केवल तिजोरी भरने में लगी है, लेकिन जब भाजपा की सरकार आएगी, तब किसी को बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा झारखंड की जनता की आवाज बनेगी।”