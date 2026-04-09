Media Defamation India : वाईएसआरसीपी ने आपत्तिजनक टीवी टिप्पणियों पर एनबीडीए और एनसीडब्ल्यू से की शिकायत, सख्त कार्रवाई की मांग

अमरावती: वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने तेलुगु मीडिया हाउस ज्योति के खिलाफ आपत्तिजनक और मानहानिकारक प्रसारण को लेकर न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन (एनबीडीए) और राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) में शिकायत दर्ज कराई है।

पार्टी के एमएलसी और राज्य महासचिव लेला अप्पी रेड्डी ने एनबीडीए को लिखे पत्र में आरोप लगाया कि चैनल ने पूर्व मुख्यमंत्री वाई. एस. जगन मोहन रेड्डी और पार्टी को निशाना बनाते हुए दुर्भावनापूर्ण और अप्रमाणित सामग्री प्रसारित की। उन्होंने कहा कि यह निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं, बल्कि नफरत फैलाने और जनता को गुमराह करने की कोशिश है।

वहीं, एनसीडब्ल्यू को दी गई अलग शिकायत में वाईएसआरसीपी महिला विंग की अध्यक्ष वरुडु कल्याणी ने महिलाओं के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों पर गंभीर चिंता जताई।

दोनों नेताओं ने कहा कि एक विशेष कार्यक्रम के दौरान एंकर ने बेहद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसमें वाईएसआरसीपी समर्थकों को “रीढ़हीन” कहा गया और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां की गईं।

पार्टी का आरोप है कि चैनल ने तथ्यों की पुष्टि नहीं की, संतुलित पक्ष नहीं रखा और प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं दिया, जो पत्रकारिता के मानकों और केबल टेलीविजन नेटवर्क्स एक्ट के प्रोग्राम कोड का गंभीर उल्लंघन है।

वाईएसआरसीपी ने यह भी चिंता जताई कि उक्त सामग्री अभी भी ऑनलाइन मौजूद है, जिससे उसका नकारात्मक प्रभाव और गलत जानकारी का प्रसार बढ़ रहा है।

पार्टी ने चैनल, उसके एंकर, संपादक और प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई, कंटेंट हटाने और सार्वजनिक माफी की मांग की है। साथ ही एनबीडीए और एनसीडब्ल्यू से हस्तक्षेप कर जवाबदेही सुनिश्चित करने और मीडिया की जिम्मेदारी तथा नैतिक मानकों को बनाए रखने की अपील की है।

इस बीच, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वरुडु कल्याणी ने मैनेजिंग डायरेक्टर राधाकृष्ण की तत्काल गिरफ्तारी और आंध्र प्रदेश की महिलाओं से बिना शर्त माफी की मांग की।

--आईएएनएस