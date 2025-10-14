भारत समाचार

YSRCP Allegation : आंध्र को 'शराब माफिया राज्य' बना दिया, सीबीआई जांच की मांग

वाईएसआरसीपी का आरोप—नायडू सरकार में आंध्र प्रदेश बना शराब माफिया राज्य
Oct 14, 2025, 04:15 PM
वाईएसआरसीपी का टीडीपी पर तीखा हमला : आंध्र को 'शराब माफिया राज्य' बना दिया, सीबीआई जांच की मांग

ताडेपल्ली: वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू की एनडीए गठबंधन सरकार पर नकली शराब के कारोबार को बढ़ावा देने का गंभीर आरोप लगाया है। पार्टी का दावा है कि राज्य को 'शराब माफिया राज्य' में बदल दिया गया है, जहां नकली और जहरीली शराब की फैक्टरियां छोटे व्यवसायों की तरह चल रही हैं।

यह आरोप चित्तूर जिले के मुलकालचेर्वु में हाल ही में पकड़ी गई नकली शराब की फैक्ट्री से जुड़ा है, जहां टीडीपी नेताओं के नाम सामने आए हैं। वाईएसआरसीपी प्रवक्ता ए. श्यामला ने कहा कि यह हजारों करोड़ का घोटाला है, जो नायडू के पूर्ण समर्थन से फल-फूल रहा है।

श्यामला ने कहा, "चंद्रबाबू नायडू की गठबंधन सरकार ने आंध्र प्रदेश को शराब माफिया राज्य में बदल दिया है। उनके शासन में कई जिलों में नकली शराब की फैक्टरियां चल रही हैं। वे जहरीली शराब बनाते हैं और नकली बोतलों में भरकर निर्दोष लोगों तक पहुंचाते हैं। यह जहर आम नागरिकों की जान ले रहा है, जबकि टीडीपी नेता करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं।"

उन्होंने चित्तूर के मुलकालचेर्वु से विजयवाड़ा तक की जब्तियों का जिक्र किया, जहां हर घटना टीडीपी नेतृत्व के समर्थन को उजागर करती है। श्यामला ने खुलासा किया कि प्रत्येक बोतल बनाने में मात्र 10 रुपए का खर्च आता है, लेकिन बिक्री पर 90 रुपए का मुनाफा कमाया जाता है।

वाईएसआरसीपी ने टीडीपी के सांसद नारा लोकेश और अन्य नेताओं पर सवाल उठाए, "यह हजारों करोड़ का घोटाला है, जो नायडू और उनकी पार्टी के आशीर्वाद से चल रहा है।"

हाल ही में एनडीए सरकार ने दो टीडीपी नेताओं, दासरिपल्ले जयचंद्र रेड्डी और कट्टा सुरेंद्र नायडू, को निलंबित किया, लेकिन वाईएसआरसीपी इसे 'धोखे का धंधा' बता रही है। पार्टी ने इस 'बड़े अपराध' को छिपाने के लिए नायडू द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) पर भी निशाना साधा।

श्यामला ने कहा, "यह एसआईटी सच्चाई उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि उसे दबाने के लिए बनी है। चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में कोई भी जांच उनकी और अपराधियों की ढाल बनेगी।"

 

 

