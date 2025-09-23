Youth Congress Statement : हम मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, बाद में विधायक मुख्यमंत्री चुनते है : उदय भानु चिब

पटना: युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार को लेकर कहा कि हमारे यहां पर कहीं भी चुनाव होते हैं तो सबसे पहले हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद जो एमएलए होते हैं, वे अपना मुख्यमंत्री तय करते हैं। हालांकि बिहार में क्या होगा, वह लीडरशिप तय करेगी।

पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर द्वारा भाजपा के नेताओं पर लगाए गए आरोपों को लेकर कहा कि प्रशांत किशोर से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी हमेशा से कह रही है कि बिहार में भ्रष्ट सरकार है। पहले ही अशोक चौधरी के ऊपर कई आरोप लगाए गए थे। जब वे भाजपा या जेडीयू में आ गए हैं, तो सब आरोप समाप्त हो गए हैं।

उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। लगातार करप्शन का केंद्र बिंदु बिहार बना हुआ है। पिछले 20 साल से अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। बलात्कार के आरोपी और अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। अपराधियों को पता है कि जब तक केंद्र में भाजपा की सरकार है, यहां पर डबल इंजन की सरकार है, उनको कुछ नहीं हो सकता है।

भाजपा नेता आरके सिंह द्वारा अपने ही गठबंधन के नेताओं के ऊपर सवाल खड़ा करने को लेकर कहा कि एनडीए में एक दूसरे से मुकाबला हो गया है, लेकिन असली बात उनके ग्रुप में क्या चल रहा है, नहीं है; बिहार में क्या हो रहा है, यह है। उन्होंने कहा कि यहां जमीन छीनी जा रही है, सबसे ज्यादा पलायन यहां हो रहा है। यहां के युवा दूसरे प्रदेशों में जाकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ गई हैं। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव पर उन्होंने कहा कि गरीब लोगों की सहूलियत की याद पीएम नरेंद्र मोदी को आठ साल बाद आई है। आठ साल जब लोगों का खून चूस लिया, उसके बाद अब जगे हैं। आठ साल पहले ही राहुल गांधी ने कहा था कि यह जीएसटी नहीं है, यह गब्बर सिंह टैक्स है। पीएम मोदी को गलती पहचानने में आठ साल लग गए हैं। इस पर उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। नुकसान हुए लोगों और छोटे व्यापारियों का व्यापार खत्म होने की जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने कहा कि यह कदम चुनाव प्रेरित है।