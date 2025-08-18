भारत समाचार

Uttarakhand Fishing Tragedy: कोसी नदी में मछली पकड़ते वक्त युवक बहा, 5 घंटे बाद शव बरामद

रामनगर में मछली पकड़ते समय युवक कोसी नदी में बहा, शव बरामद।
Aug 18, 2025, 05:05 AM
उत्तराखंड: कोसी नदी में मछली पकड़ते वक्त युवक बहा, 5 घंटे बाद शव बरामद

रामनगर: उत्तराखंड के रामनगर में रविवार को कोसी बैराज के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। मछली पकड़ने के दौरान एक युवक नदी के तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और फायर सर्विस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और करीब पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव बरामद किया गया।

यह घटना सुबह लट्ठा महादेव देव क्षेत्र में हुई, जहां 25 वर्षीय मदन कश्यप, निवासी बम्बाघेर, अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने गया था। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह कोसी नदी के तेज बहाव में बह गया।

दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। युवक के डूबने की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जब खुद तलाश करने पर कुछ पता नहीं चला तो कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस ने तुरंत एसडीआरएफ और फायर सर्विस को मौके पर बुलाया। तीनों टीमों ने मिलकर दोपहर बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया।

लगातार खोजबीन के बाद शाम करीब 5 बजे, हनुमान धाम के पीछे कोसी नदी से मदन का शव बरामद हुआ।

रामनगर कोतवाली के एसएसआई मनोज नयाल ने जानकारी देते हुए कहा, "मदन कश्यप, जो बम्बाघेर का निवासी था, कोसी बैराज के पास मछली पकड़ते समय नदी में बह गया था। एसडीआरएफ, फायर सर्विस और पुलिस की संयुक्त टीम ने उसका शव बरामद कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।"

 

 

