Yogi Adityanath Speech : 'सेवा और करुणा में है सच्ची आध्यात्मिकता', सीएम योगी ने सत्य साईं बाबा की जन्मशताब्दी पर दी शुभकामनाएं

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सत्य साईं राम के जन्म शताब्दी पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल पूजा नहीं, बल्कि सेवा और करुणा में दिखाई देती है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर वीडियो संदेश जारी करते हुए पोस्ट के कैप्शन लिखा, "जय सत्य साईं राम! पूज्य संतों, श्रद्धालु भक्तों और सत्य साईं परिवार के सभी सदस्यों को मेरा सादर अभिवादन। श्री सत्य साईं बाबा की जन्म शताब्दी का यह दिव्य उत्सव हम सभी के लिए प्रेरणा का क्षण है।"

वीडियो में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, "श्री सत्य साईं बाबा की जन शताब्दी के दिव्य उत्सव पर मैं सभी को हार्दिक बधाई दे रहा हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से पुट्टपर्थी आकर आपके बीच उपस्थित होना चाहता था, परंतु मन, भाव और श्रद्धा के साथ आज मैं अपने आप को वहां पर उपस्थित पा रहा हूं। उसी दिव्य धरा पर जहां से प्रेम, सेवा और मानवता का संदेश भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला।"

उन्होंने कहा, "सत्य साईं बाबा ने कहा था कि सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, सदैव सहायता करो और कभी किसी को कष्ट मत दो। यह केवल उपदेश नहीं है, बल्कि पुट्टपर्थी की धरा से निकला यह संदेश देश की संवेदनाओं के साथ-साथ पूरी मानवता को स्पर्श करता है। आज जब भारत वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को जी रहा है, तो यह सत्य साईं बाबा की सेवा और प्रधान परंपरा हम सभी का मार्गदर्शन कर रही है।"

सीएम योगी ने कहा, "सत्य साईं बाबा ने दिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल पूजा में नहीं, बल्कि सेवा और करुणा में दिखाई देती है। उनके आश्रम, उनके द्वारा स्थापित किए गए अस्पताल, जल परियोजनाओं समेत हर कार्य मानवता को समर्पित था। आज का नया भारत भी सेवा, संवेदना और समर्पण के साथ उसी का अनुसरण करके आगे बढ़ रहा है।"

सीएम योगी ने कहा, "सत्य साईं बाबा की शिक्षा यह बताती है कि राष्ट्र का आधार उसका चरित्र है। धर्म और नैतिकता के बिना सच्ची शक्ति उदित ही नहीं होती है। पुट्टपर्थी केवल स्थान नहीं बल्कि सेवा और साधना की तीर्थ है। यह वह भूमि है, जिसने भारत के आध्यात्मिक मानचित्र को नया आयाम दिया है। सत्य साईं संगठन से सेवाव्रती और पुट्टपर्थी की पावन भूमि सत्य साईं बाबा के संदेश को जन-जन तक पहुंचा रही है। आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। मैं प्रार्थना करता हूं कि सत्य साईं बाबा की दिव्य ऊर्जा हमारे राष्ट्र, समाज और सभी के जीवन को निरंतर शक्ति और दिशा देती रहे।"

--आईएएनएस