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Karnataka By Election : येदियुरप्पा ने मतदाताओं से दावणगेरे में कांग्रेस को हराने का किया आग्रह

उपचुनाव प्रचार में बीजेपी का कांग्रेस पर हमला, भ्रष्टाचार और टैक्स को लेकर घेरा
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Dainik Hawk·
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Apr 01, 2026, 04:09 AM
कर्नाटक: येदियुरप्पा ने मतदाताओं से दावणगेरे में कांग्रेस को हराने का किया आग्रह

दावणगेरे: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की केंद्रीय संसदीय समिति के सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने मंगलवार को दावणगेरे दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे।

पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला।

येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पर 'धोखा और विश्वासघात' का आरोप लगाया और कहा कि मौजूदा सरकार 'दिनदहाड़े लूट' में लगी हुई है।

उन्होंने दावा किया कि बागलकोट और दावणगेरे के लोग मिलकर आगामी चुनाव में सिद्धारमैया को सत्ता से हटाने का फैसला करेंगे।

चुनाव में पैसे के इस्तेमाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च कर चुनाव लड़ने वालों को सबक सिखाया जाना चाहिए।

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे बीजेपी उम्मीदवार श्रीनिवास दासकारियप्पा का पूरा समर्थन करें और उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए काम करें।

उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए और कहा कि फंड को तेलंगाना की ओर मोड़ा गया है, जबकि बागलकोट और दावणगेरे में वोटरों को प्रभावित करने के लिए बड़ी रकम बांटी जा रही है।

उन्होंने कांग्रेस सरकार पर बीजेपी के कार्यकाल में शुरू की गई गरीबों के हित की कई योजनाओं को बंद करने का भी आरोप लगाया।

अपनी उम्र और समर्पण का जिक्र करते हुए येदियुरप्पा ने कहा कि 85 साल की उम्र में भी वह प्रचार के लिए आए हैं, लेकिन हर जगह नहीं जा सकते।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभियान की जिम्मेदारी खुद लेने और अगले दिन से खुद को उम्मीदवार मानकर काम करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा, 'अगर आप ऐसा करेंगे, तो मैं आपको अपनी आखिरी सांस तक याद रखूंगा।'

येदियुरप्पा ने कहा कि लोग कांग्रेस सरकार के कुशासन से परेशान हैं और मतदाताओं से अपील की कि उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को जिताकर जवाब दें।

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद बसवराज बोम्मई ने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया के दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य में टैक्स आतंक शुरू हो गया है।

मीडिया से बातचीत में उन्होंने सरकार के पहले बजट में शराब, दूध और बिजली की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की आलोचना की।

उन्होंने कहा कि स्टांप ड्यूटी, जमीन की कीमतों और मोटर वाहन कर सहित लगभग सभी क्षेत्रों में टैक्स बढ़ाए गए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया, ''पिछले तीन सालों में इस सरकार ने लोगों पर 60,000 करोड़ रुपए के नए टैक्स लगाए हैं।"

बोम्मई ने यह भी दावा किया कि सरकार ने करीब 5 लाख करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है, जिससे सिद्धारमैया को 'रिकॉर्ड उधार लेने वाला' कहा जा रहा है।

उन्होंने कहा, 'हमने इतना भ्रष्ट सरकार पहले कभी नहीं देखा।'

उन्होंने आरोप लगाया कि बेंगलुरु में बिना रिश्वत के रजिस्ट्रेशन नहीं होता और सरकारी चावल वितरण में भी भ्रष्टाचार है।

उन्होंने अस्पतालों के लिए दवाइयों की खरीद, तहसीलदार कार्यालयों और मंत्रियों के दफ्तरों में भी भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री कार्यालय से हो रही है और आरोप लगाया कि तबादले एक बड़ा उद्योग बन गए हैं और प्रशासन पूरी तरह से चरमरा गया है।

बोम्मई ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के जरिए लोगों पर बोझ डाल रही है और उन्हें विश्वास है कि जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी।

--आईएएनएस

 

 

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