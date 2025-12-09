भारत समाचार

यात्रियों को हुई परेशानी पर इंडिगो रिफंड नहीं, हर्जाना दे: वारिस पठान

Dec 09, 2025, 05:43 PM

मुंबई, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। इंडिगो की लगातार फ्लाइट कैंसिल होने और सरकार के आश्वासन पर एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर लोगों की हालत खराब है, किसी को सामान नहीं मिल रहा है तो कोई गंतव्य पर पहुंचने में देरी होने पर तनाव में है।

वारिस पठान ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि सरकार रिफंड देने की बात कर रही है, लेकिन रिफंड से काम नहीं चलेगा। जो मानसिक तनाव महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को दिया गया है, उसका भी हर्जाना इंडिगो को भरना चाहिए। इंडिगो के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए।

गोवा नाइटक्लब के मालिकों के इंडिगो की फ्लाइट से देश छोड़ने पर वारिस पठान ने कहा कि हैरानी की बात है कि अगर इंडिगो की फ्लाइट से मुझे दिल्ली जाना हो तो फ्लाइट नहीं मिल रही है, वहीं गोवा में 25 लोगों की जान लेने वालों को सुरक्षित रास्ता कैसे मिल गया? उन्हें क्यों नहीं पकड़ा गया? सरकार की लापरवाही से यह घटना हुई है।

वंदे मातरम को लेकर वारिस पठान ने कहा कि वंदे मातरम जिसे गाना है, वह गाए, लेकिन इसे लेकर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हम सिर्फ अल्लाह की वंदना करते हैं। हम मां से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी वंदना नहीं करते।

उन्होंने कहा कि जब इस्लाम इजाजत नहीं देता तो इसके लिए जबरदस्ती क्यों? मुसलमानों की देशभक्ति को चुनौती क्यों दी जाती है? हम राष्ट्रगान गाते हैं, सम्मान देते हैं। इस्लाम के मुताबिक, अल्लाह के बराबर किसी को रखना गुनाह है। इसमें किसी को क्या दिक्कत है? संविधान और सुप्रीम कोर्ट हमें इसकी इजाजत देते हैं, तो किसी को क्या दिक्कत है?

वारिस पठान ने कहा कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिए पैसा नहीं है। महंगाई रोकने के लिए पॉलिसी नहीं है और भ्रष्टाचार क्यों नहीं रुक रहा है? महाराष्ट्र के नेताओं के पास इतने पैसे कहां से आए? यह उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी

