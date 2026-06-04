यूपी विधानसभा तो दूर की बात सपा पंचायत चुनाव भी नहीं जीत पाएगी: ओपी राजभर

लखनऊ, 4 जून (आईएएनएस)। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गुरुवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला।

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राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव की रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, "आप कितने भी पैंतरे और हथकंडे अपना लें... प्रधान जी तो प्रधान ही रहेंगे। अपने एसपी वाले गुंडों को यह बात अच्छी तरह समझा देना कि विधानसभा चुनाव तो दूर की बात है, अब तुम लोग पंचायत चुनाव भी नहीं जीत पाओगे।"

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव के भाई लंदन निकल लिए हैं। एसपी कार्यकर्ता उनका सूटकेस, बैग और हैंडबैग उठाकर एयरपोर्ट तक ले जाएं। राजभर ने व्यंग्य करते हुए सुझाव दिया, "वहीं तुम्हें कुछ 'बढ़िया नंबर' मिल जाएंगे। उसके बाद सोशल मीडिया पर जाकर पोस्ट करना कि आज मुझे भैया जी (अखिलेश यादव) का बैग उठाने का सौभाग्य मिला।"

मंत्री ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव अभी एयर कंडीशंड हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की स्थिति में भी नहीं हैं। उनके अपने लोग घोटालों में फंस गए हैं और योगी आदित्यनाथ सरकार की पुलिस उनकी देखभाल कर रही है। राजभर का आरोप है कि अगर अखिलेश एसी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो मीडिया वाले कड़े सवाल पूछना शुरू कर देंगे।

राजभर ने सपा पर 'लोमड़ी जैसी चालाकी' का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के लोग तुरंत असद, दिनेश यादव और मुबीन जैसे मामलों में विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। उन्होंने यूपी के गैर-यादव ओबीसी और दलित समुदायों का जिक्र करते हुए दावा किया कि इस बार इन वर्गों ने मन बना लिया है।

पंचायत से लेकर विधानसभा चुनाव तक न तो 'अहीर तुम्हें पीटेंगे' वाला नारा चलेगा और न ही 'अल्पसंख्यक तुम्हें पीटेंगे' वाला नारा काम आएगा।

--आईएएनएस

एससीएच/वीसी