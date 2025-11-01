भारत समाचार

Delhi Government: दिव्य और भव्य होगा यमुनोत्सव: कपिल मिश्रा

दिल्ली के वासुदेव घाट पर ‘यमुनोत्सव’ का आयोजन होने जा रहा है। मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि यमुनोत्री और वृंदावन के संत यमुनोत्री से लाए गए जल से यमुना का जलाभिषेक करेंगे। यह दो दिवसीय आयोजन दिल्ली के लोगों के लिए आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय जागरूकता का संगम बनेगा, जिससे लोगों का यमुना से जुड़ाव और गहरा होगा।
Nov 01, 2025, 02:31 AM
नई दिल्ली:  दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यमुना के वासुदेव घाट पर आयोजित होने जा रहा यमुनोत्सव दिव्य व भव्य होने जा रहा है। यमुनोत्री और वृंदावन के संत यमुनोत्री से लाए गए जल से यमुना का जलाभिषेक करेंगे।

कपिल मिश्रा ने बताया कि यमुना की अविरलता और निर्मलता दिल्ली सरकार की प्राथमिकता में है। इसके लिए हर स्तर पर काम हो रहा है। छठ पर्व के दौरान पांच साल बाद पूर्वांचल के लोगों ने यमुना के तट पर छठी मैया की उपासना की। लोगों में गजब का उत्साह था। इसी कड़ी में अब यमुनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दो दिवसीय कार्यक्रम दिल्ली के लोगों का यमुना से जुड़ाव गहरा करेगा।

दिल्ली सरकार के संस्कृति विभाग और यमुना संसद के संयुक्त तत्वावधान में दो और तीन नवंबर को इसका आयोजन होगा। यमुना संसद के संयोजक रविशंकर तिवारी ने बताया कि पहले दिन यमुना के आध्यात्मिक पक्ष पर चर्चा होगी। इसमें देश में पहली बार यमुनोत्री के जल से यमुना का जलाभिषेक सुबह 9 बजे होगा। वहीं, शाम को यमुना कथा और आरती होगी।

रविशंकर तिवारी के मुताबिक, दूसरे दिन यमुना कॉन्क्लेव में यमुना के वैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा होगी। पांच सत्रों के इस कॉन्क्लेव में केंद्र व दिल्ली सरकार के संबंधित मंत्रियों के साथ देश भर से नदियों पर काम करने वाले जल वैज्ञानिक शामिल होंगे। दो दिवसीय आयोजन में केंद्र व दिल्ली सरकार के मंत्री, सांसद, आध्यात्मिक संत, और दिल्लीवासी शिरकत करेंगे। सभी दिल्लीवासियों से अपील है कि वे इस कार्यक्रम में भागीदारी सुनिश्चित करें।

 

