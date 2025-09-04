भारत समाचार

Yamuna River Flood Delhi: दिल्ली-नोएडा में बाढ़ का कहर, अरविंद केजरीवाल बोले- हर जरूरतमंद तक पहुंचाई जाए मदद

दिल्ली-एनसीआर में यमुना का जलस्तर बढ़ा, केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं से मदद की अपील की।
Sep 04, 2025, 10:50 AM
दिल्ली-नोएडा में बाढ़ का कहर, अरविंद केजरीवाल बोले- हर जरूरतमंद तक पहुंचाई जाए मदद

नई दिल्ली: यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी कई इलाकों में घुस गया है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। इस बीच, आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाढ़ की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने 'आप' कार्यकर्ताओं से प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने की अपील की है।

अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। मैं 'आप' के सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि प्रशासन के साथ मिलकर राहत व बचाव कार्यों में जुट जाएं और हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाएं।"

दिल्ली से सटे नोएडा में भी यमुना नदी के रौद्र रूप के कारण निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर खुले आसमान के नीचे शरण लेने को मजबूर होना पड़ा है।

इस बीच, स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर राहत और बचाव कार्यों में लापरवाही का आरोप लगाया है।

स्थानीय निवासी अमित गौतम ने आईएएनएस से बातचीत में कहा कि जिस तरीके के हालात अब हैं, उस तरह की स्थिति का सामना 2023 में भी करना पड़ा था। बाढ़ के कारण हमारे गांव की स्थिति खराब होती जा रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पाई है। प्रभावित लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है और अब वे सभी पुश्ता रोड पर रह रहे हैं।

वहीं, अन्य निवासी ने कहा कि हमारे गांव के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं और अब तक प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल पाई है। इस बाढ़ के कारण हमारी फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। अगर यमुना नदी का जलस्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी बिगड़ सकती है।

स्थानीय निवासी रजनी ने कहा कि हमारे गांव में बाढ़ का पानी आ गया है, जिस कारण हमें अपने घरों को छोड़कर रोड पर रहना पड़ रहा है। हमें प्रशासन से उम्मीद थी कि उनकी ओर से कोई मदद की जाएगी, लेकिन उन्होंने भी हमसे अब तक संपर्क नहीं किया है।

 

 

