ये राम राज्य है, बाबर का देश नहीं: धर्मशीला गुप्ता

Dec 07, 2025, 05:08 PM

नई दिल्ली, 7 दिसंबर (आईएएनएस)। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर भाजपा राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये राम राज्य है, ये बाबर का देश नहीं है। बाबर का समर्थन करने वाले देशद्रोही हैं। इसके साथ ही यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर, आचार्य प्रमोद कृष्णम और मौलाना यासूब अब्बास ने भी प्रतिक्रिया दी है।

भाजपा की राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने पश्चिम बंगाल की सीएम पर हमला बोलते हुए कहा कि ममता दीदी के निर्देश पर राजनीतिक गुंडे काम करते हैं, समाज के हाशिए के वर्गों को निशाना बनाते हैं, लोगों को उनके घरों से बेदखल करते हैं और यहां तक ​​कि महिलाओं के खिलाफ अपराध भी करते हैं। हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की नींव रखना पूरी तरह से राष्ट्रीय हित के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि हमारा भारत सनातन संस्कृति और सभ्यता वाला एक हिंदू राष्ट्र है। हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद के लिए नींव रखना गलत है।

हुमायूं कबीर के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि ममता दीदी ने जिस नेता को अपनी पार्टी से बाहर निकाला है, वह सियासत कर रहे हैं।

आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा, "भारत में कहीं भी मस्जिद बनाना स्वागत योग्य है, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनाना हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाता है।"

उन्होंने कहा कि मैं ममता बनर्जी से आग्रह करता हूं कि पश्चिम बंगाल भी भारत का हिस्सा है और भारत को लूटने वालों के नाम पर मस्जिद और इमारत नहीं बननी चाहिए। निष्कासन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने से भावनाओं को ठेस पहुंचती है।

इसके साथ ही, ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। इसके पीछे हिंदू और मुसलमानों के बीच टकराव पैदा करने की कोशिश कर रही ताकतें हैं।

--आईएएनएस

एएमटी/डीकेपी

