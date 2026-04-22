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World Book And Copyright Day : किताबें सिर्फ पन्ने नहीं, अनुभव और कल्पना की हैं दुनिया

किताबों के महत्व और कॉपीराइट जागरूकता को समर्पित खास दिन
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 22, 2026, 10:40 AM
विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस: किताबें सिर्फ पन्ने नहीं, अनुभव और कल्पना की हैं दुनिया

नई दिल्ली: 23 अप्रैल सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ज्ञान, कल्पना और कहानियों की उस दुनिया का उत्सव है, जहां हर पन्ना एक नया अनुभव लेकर आता है। इस दिन श्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, जो हमें याद दिलाता है कि किताबें केवल शब्दों का संग्रह नहीं होतीं, बल्कि वे हमारे विचारों को दिशा देती हैं, हमारी सोच को विस्तार देती हैं और हमें अनगिनत दुनियाओं की सैर कराती हैं।

विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस की शुरुआत यूनेस्को ने 1995 में की थी। इस दिन का मकसद सिर्फ किताबों को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि लोगों में पढ़ने की आदत को मजबूत करना और लेखकों के अधिकारों यानी कॉपीराइट के महत्व को समझाना भी है। किताबें सिर्फ कागज पर छपे शब्दों का संग्रह नहीं होतीं, बल्कि वे एक ऐसी दुनिया होती हैं, जहां हम कभी इतिहास में चले जाते हैं, कभी भविष्य की कल्पना करते हैं, कभी किसी और की जिंदगी जीने लगते हैं और कभी खुद को ही नए नजरिए से समझते हैं।

23 अप्रैल की तारीख को खास इसलिए चुना गया क्योंकि यह कई महान लेखकों से जुड़ी हुई है। इसी दिन विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डे सर्वेंटेस और इंका गार्सिलासो डे ला वेगा जैसे साहित्यिक दिग्गजों का निधन हुआ था। इन लेखकों ने दुनिया को ऐसी रचनाएं दीं, जो आज भी लोगों के दिलों और दिमाग में जिंदा हैं। इसलिए यह दिन सिर्फ उन्हें याद करने का नहीं, बल्कि उनके काम से प्रेरणा लेने का भी दिन है।

आज के समय में जब मोबाइल, सोशल मीडिया और छोटे-छोटे वीडियो हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं, ऐसे में किताबें हमें थोड़ा रुकने और गहराई से सोचने का मौका देती हैं। एक किताब पढ़ना मतलब सिर्फ जानकारी लेना नहीं है, बल्कि उस अनुभव में डूब जाना है जो लेखक ने अपने शब्दों में पिरोया होता है। किताबें हमें धैर्य सिखाती हैं, सोचने की ताकत देती हैं और कल्पना को उड़ान देती हैं।

बचपन में पढ़ी गई कहानियां आज भी हमारे दिमाग में कहीं न कहीं बसी रहती हैं। पंचतंत्र की कहानियों से लेकर आधुनिक उपन्यासों तक, हर किताब हमें कुछ न कुछ सिखाती है। कोई किताब हमें हंसाती है, कोई रुलाती है, कोई सोचने पर मजबूर करती है और कोई जिंदगी को देखने का नया नजरिया देती है।

विश्व पुस्तक दिवस का एक और अहम पहलू है कॉपीराइट। अक्सर लोग इस शब्द को बहुत तकनीकी मानते हैं, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। कॉपीराइट का मतलब है किसी लेखक या रचनाकार के काम की सुरक्षा। यानी जो भी किताब, कहानी या लेख लिखा गया है, उसका श्रेय और अधिकार उसके असली लेखक को मिले। इससे लेखकों को प्रोत्साहन मिलता है कि वे नई-नई रचनाएं करते रहें।

अगर कॉपीराइट न हो, तो बहुत से लेखक अपनी मेहनत का सही फल नहीं पा सकेंगे। उनकी रचनाएं बिना अनुमति के इस्तेमाल हो सकती हैं, जिससे उनकी मेहनत का सम्मान नहीं होगा।

आज के समय में किताबें सिर्फ लाइब्रेरी तक सीमित नहीं हैं। ई-बुक्स, ऑडियोबुक्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने पढ़ने के तरीके को आसान बना दिया है। अब कोई भी व्यक्ति अपने फोन या टैबलेट पर कहीं भी बैठकर किताब पढ़ सकता है या सुन सकता है। लेकिन असली मजा अब भी किताब के पन्ने पलट कर ही पढ़ने में ही है।

--आईएएनएस

 

 

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