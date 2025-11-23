भारत समाचार

Navy Half Marathon : मुंबई में 8वीं डब्ल्यूएनसी नेवी हाफ मैराथन का आयोजन, कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं

मुंबई में नेवी हाफ मैराथन में हजारों लोगों व फिल्मी सितारों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 23, 2025, 05:38 AM
मुंबई में 8वीं डब्ल्यूएनसी नेवी हाफ मैराथन का आयोजन, कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं

मुंबई: मुंबई में रविवार को 8वीं डब्ल्यूएनसी नेवी हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इसमें नेवी के अधिकारी और महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर समेत रितेश देशमुख और सुनील शेट्टी जैसी फिल्मी हस्तियों ने हिस्सा लिया। मुंबई में आयोजित इस इवेंट में कई हजार लोग शामिल हुए।

पहली रेस, 21 किलोमीटर की एयरक्राफ्ट कैरियर रन सुबह 5 बजे शुरू हुई। इसके बाद 10 किलोमीटर की डेस्ट्रॉयर रन सुबह 6:15 बजे और पांच किलोमीटर की फ्रिगेट रन सुबह 7:30 बजे शुरू हुई। नेवी के अधिकारियों और फिल्मी हस्तियों ने मैराथन दौड़ को झंडी दिखाई।

वाइस एडमिरल और वेस्टर्न नेवल कमांडर ऑफ इंडिया कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा, "सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है। जैसा कि हम हर साल करते हैं, हम मुंबई के लोगों तक पहुंचने के लिए यह इवेंट ऑर्गनाइज कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इस साल हमारे पास सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं। इवेंट में 20 हजार से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है।"

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी ने कहा, "यह इवेंट देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैराथन हिम्मत और त्याग को दिखाता है, और हर कोई उस रास्ते पर नहीं चल सकता। पार्टिसिपेंट्स की लगन और कोशिश सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं।"

इस बीच उन्होंने अपने बेटे अहान पर कहा, "मुझे अहान पर खास तौर पर गर्व है, क्योंकि वह फिल्म बॉर्डर-2 में एक नेवी ऑफिसर का रोल कर रहा है। उसे इतने इंस्पायरिंग इवेंट में हिस्सा लेते देखकर मुझे सच में गर्व हो रहा है।"

नेवी हाफ मैराथन में शामिल बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने कहा, "मुझे लगता है कि यह सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं कहना चाहूंगा कि सभी के लिए आउटडोर स्पोर्ट्स खेलना जरूरी है। इसके साथ ही, एक्सरसाइज करें और अपने खाने पर ध्यान दें।"

महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने कहा, "नेवी कमांड ने मैराथन का आयोजन किया है। सभी पार्टिसिपेंट्स ने बहुत जोश के साथ हिस्सा लिया है। मेरा मानना ​​है कि ऐसे इवेंट्स समाज में 'फिट इंडिया, हिट इंडिया' का मैसेज फैलाने में मदद करते हैं, जो बहुत जरूरी है।"

--आईएएनएस

 

 

health awarenessFitness-IndiaMumbai NewsNavy-IndiaCelebrity-ParticipationSports EventsPublic-Events

Related posts

Loading...

More from author

Loading...