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BJP Victory Celebration : 'पश्चिम बंगाल के लिए परिवर्तन आवश्यक था', कोलकाता की जनता ने भी माना

भाजपा जीत पर जश्न के बीच महिलाओं की सुरक्षा बना सबसे बड़ा मुद्दा
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷 पश्चिम बंगाल
May 06, 2026, 05:36 AM
'पश्चिम बंगाल के लिए परिवर्तन आवश्यक था', कोलकाता की जनता ने भी माना

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर कोलकाता में जश्न का माहौल है। कई लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा को एक प्रमुख चिंता के रूप में उजागर किया। आईएएनएस से बातचीत में आम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दीं।

एक युवती ने कहा, "अधिकतर लोग कह रहे हैं कि सरकार बदलना ठीक है। सभी महिलाएं चाहती हैं कि उनकी सुरक्षा बढ़े, जो टीएमसी सरकार नहीं दे पाई।"

छात्रा संचिता ने कहा, "सरकार का बदलना ठीक हुआ है। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा को लेकर नई सरकार काम करेगी, ऐसी उम्मीद है।"

अभिषेक हरलालका ने कहा, "परिवर्तन संसार का नियम है। जनता ने पश्चिम बंगाल में इस बार नई सरकार चुनी है। मुझे उम्मीद है कि नई सरकार अपने वादों को पूरा करेगी।"

बृजेश सिंह ने कहा, "पश्चिम बंगाल में सरकार बदलना बहुत जरूरी था। 50 साल पिछड़े बंगाल को नई सरकार विकास की राह पर लेकर आए, यही कामना है।"

जोयिता ने कहा, "मैं किसी पार्टी को समर्थन नहीं करती, लेकिन बंगाल को परिवर्तन चाहिए था, क्योंकि यहां बहुत कुछ हो चुका है। नई सरकार अगर सही काम करेगी तो अगली बार जीतेगी। अन्यथा ममता सरकार की तरह जनता राह दिखा देगी।"

भाजपा नेता श्रीरूपा मित्रा चौधरी ने कहा, “लोगों में इतनी खुशी है कि अब वे खुलकर सांस ले सकते हैं। आज पहली बार हम बिना किसी डर के सांस ले पा रहे हैं।”

भाजपा नेता कीया घोष ने कहा, "ममता बनर्जी जानती हैं कि संविधान के अनुसार 7 तारीख को उनका विदाई दिवस है। इसके बावजूद, हारने के बाद भी अगर वह हार स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि छोटे बच्चे भी इससे बेहतर व्यवहार करते हैं।”

बेहाला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विजयी उम्मीदवार इंद्रनील खान ने कहा, "पश्चिम बंगाल की जनता के लिए यह बहुत खुशी की बात है। ममता बनर्जी सरकार द्वारा अपने बुनियादी अधिकारों से वंचित पश्चिम बंगाल की जनता, संदेशखाली हो या हासखाली, या आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज, हर जगह हमारी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा था।"

--आईएएनएस

 

 

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