Governor Meeting : पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव ने राज्यपाल रवि से मुलाकात की

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला और गृह सचिव संघमित्रा घोष ने गुरुवार को राजभवन में नए राज्यपाल आरएन रवि से मुलाकात की।

राज्य सचिवालय के एक सूत्र नबन्ना के अनुसार, वे वहां लगभग 30 मिनट तक रहे।

12 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य लोगों से मुलाकात के अलावा, राज्यपाल रवि ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार राज्य सरकार के किसी प्रशासनिक अधिकारी से मुलाकात की है।

राज्यपाल ने राज्य की वर्तमान स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी ली।

15 मार्च को, विधानसभा चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य में आचार संहिता लागू होने के दिन, चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव और गृह सचिव के पदों में फेरबदल किया, जिसके तहत दुष्यंत नारियाला और संघमित्रा घोष को क्रमशः नियुक्त किया गया। राज्यपाल रवि ने अब उनसे बातचीत की है।

अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, राज्यपाल कार्यालय का पूर्ण रूप से गठन अभी तक नहीं हुआ है। राज्यपाल रवि ने राज्य सचिव की नियुक्ति का अनुरोध किया है।

खबरों के मुताबिक, सचिव की नियुक्ति होते ही राज्यपाल अधिक व्यवस्थित तरीके से अपना काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं।

हालांकि, पता चला है कि राज्यपाल रवि ने अपना कार्यालय पूरी तरह से व्यवस्थित होने से पहले ही सक्रियता दिखा दी है।

उन्होंने विधानसभा चुनावों के मद्देनजर राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है।

यह ध्यान देने योग्य है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग को विशेष शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी। इसे राज्य सरकार के नौकरशाहों, अधिकारियों और पुलिस प्रमुखों के तबादलों के संबंध में निर्देश जारी करने का अधिकार होगा।

इसी बीच, राज्य चुनावों की घोषणा से पहले सीवी आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया।

आनंद बोस के स्थान पर आरएन रवि को स्थायी राज्यपाल नियुक्त किया गया।

इन प्रशासनिक फेरबदल के बाद राज्यपाल रवि ने गुरुवार को नए मुख्य सचिव नारियाला और गृह सचिव घोष के साथ पहली बार चर्चा की।

--आईएएनएस