भारत समाचार

CV Anand Bose Visit : राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भारत-नेपाल सीमा का दौरा कर हालात का किया निरीक्षण

सी.वी. आनंद बोस ने भारत-नेपाल सीमा का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था देखी
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 11, 2025, 12:50 AM
बंगाल : राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भारत-नेपाल सीमा का दौरा कर हालात का किया निरीक्षण

कोलकाता :पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने बुधवार को भारत-नेपाल सीमा के पास पानीटंकी का दौरा किया। उन्होंने भारत-बांग्लादेश सीमा पर फांसीदेवा इलाके का भी दौरा किया और सीमा पर बाड़ लगाने के काम के कुछ हिस्से का भी निरीक्षण किया।

राज्यपाल ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों से बातचीत की। उन्होंने आम लोगों से भी बातचीत की, जिन्होंने उन्हें विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी।

भारत-नेपाल सीमा पर उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ गहन चर्चा की।

अपने दौरे के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, "यह मेरा पहला दौरा था। मैं हर महीने सीमा पर आकर देखना चाहता हूं कि सीमा पर निगरानी कैसी है। यह सीमा शांतिपूर्ण है। एसएसबी एक सशक्त सशस्त्र बल है जो निगरानी कर रहा है। गृह मंत्रालय ने फंसे हुए पर्यटकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू कर दिया है और भारत सरकार पूरे मामले की जांच कर रही है।"

राज्यपाल का यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पड़ोसी देश में व्यापक अशांति के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत-नेपाल सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार नेपाल में फंसे ट्रकों को देश में वापस लाने का प्रयास कर रही है। "यहां का माहौल बहुत सुंदर है। एसएसबी सीमा की सुरक्षा के लिए गश्त कर रही है। भारत सरकार नेपाल में फंसे सभी मालवाहक ट्रकों को निकालने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। मैं अपनी यात्रा का पूरा विवरण आपको भेजूंगा। मुझे नहीं लगता कि एसएसबी के अलावा किसी और को सीमा निगरानी की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।"

इस बीच, पश्चिम बंगाल पुलिस ने नेपाल में फंसे पर्यटकों के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन शुरू की है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को दार्जिलिंग जिले के अंतर्गत पानीटंकी या पशुपति चेक पोस्ट के जरिए भारत लौटने में मदद चाहिए, तो कृपया मोबाइल/व्हाट्सएप नंबर- 9147889078, लैंडलाइन नंबर- 0354-2252057 पर संपर्क करें।"

 

 

PanitankiIndia-Nepal borderWest BengalCV Anand BoseBSFborder securitySSB

Related posts

Loading...

More from author

Loading...