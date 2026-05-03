भारत समाचार

West Bengal Politics : फाल्टा में 'अराजकता' का बोलबाला, सुरक्षा बलों की मौजूदगी में भी डराए जा रहे वोटर: अजय आलोक

फाल्टा को लेकर भाजपा-टीएमसी में तीखी बयानबाजी, चुनावी माहौल गरमाया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
May 03, 2026, 11:29 AM
फाल्टा में 'अराजकता' का बोलबाला, सुरक्षा बलों की मौजूदगी में भी डराए जा रहे वोटर: अजय आलोक

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने क्षेत्र की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि यह अराजकता का स्पष्ट उदाहरण बन चुका है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने आईएएनएस से बात करते हुए आरोप लगाया कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद कुछ तत्व खुलेआम मतदाताओं को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके अनुसार, “वहां हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को वोट न देने के लिए डराया जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।”

उन्होंने कहा, "फाल्टा इस बात का एक साफ और जीता-जागता उदाहरण है कि अराजकता कितनी दूर तक फैल सकती है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद, जहांगीर खान के लोगों की हिम्मत कथित तौर पर इतनी बढ़ गई है कि वे हिंदुओं को वोट न देने की धमकी दे रहे हैं। एक कहावत है, 'सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ू-ए-क़ातिल में है।' वहाँ के हिंदुओं ने यह तय कर लिया है कि भले ही उनकी जान चली जाए, लेकिन वे अब इसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए, और चुनाव आयोग को इसमें दखल देना पड़ा। नई सरकार बनने के बाद, 4 तारीख से आगे, सही इलाज एक पूरी सर्जरी की जरूरत है और वह होकर रहेगा।"

अजय आलोक ने कहा, "चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और उसे इसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है। अंतिम चरण वोटों की गिनती का है, जो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होना चाहिए, और उसके बाद भी कानून-व्यवस्था बनी रहनी चाहिए।"

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी के काउंटिंग एजेंट्स को निर्देश दिया है कि जहाँ भी भाजपा के उम्मीदवार आगे चल रहे हों, वहां वोटों की दोबारा गिनती की माँग की जाए। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा, "वोटों की दोबारा गिनती की माँग करना हर उम्मीदवार का अधिकार है, और चुनाव अधिकारी ही यह तय करेंगे कि दोबारा गिनती होनी चाहिए या नहीं। इसमें नया क्या है? जहाँ भी हमें कोई शंका होगी, हम भी दोबारा गिनती की मांग करेंगे।"

4 मई को घोषित होने वाले विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव परिणामों पर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, "पहली बार हम बंगाल में सरकार बनाने जा रहे हैं, और हम ऐसा भारी बहुमत के साथ करेंगे। तमिलनाडु में मुकाबला कांटे का है। केरल में, जहां कभी कहा जाता था कि हमारी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, आज हमारी पार्टी राज्य के इतिहास में अपना अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने की स्थिति में है। और पुडुचेरी में, हम निश्चित रूप से सरकार बना रहे हैं।"

--आईएएनएस

 

 

Election Violence AllegationsPolitical Clash IndiaVote Counting ControversyElection Commission IndiaWest Bengal PoliticsIndian ElectionsTMC BJP ConflictMamata BanerjeeFalta ConstituencyBJP Ajay Alok

Related posts

Loading...

More from author

Loading...