Election Commission : ईसीआई ने बंगाल के फलता निर्वाचन क्षेत्र में 'गंभीर चुनावी अपराधों' के चलते दोबारा चुनाव कराने का आदेश दिया

कोलकाता: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शनिवार को दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया। यह आदेश 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के दौरान चुनावी नियमों के गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद दिया गया।

इसके चलते, पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीटों पर 4 मई को वोटों की गिनती होगी, जिसमें फलता शामिल नहीं है। आयोग ने कहा कि 29 अप्रैल को इस सीट पर हुई पूरी वोटिंग रद्द मानी जाएगी, और 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी।

ईसीआई ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "पश्चिम बंगाल की 144-फलता विधानसभा सीट पर 29 अप्रैल को कई पोलिंग बूथों पर वोटिंग के दौरान चुनावी नियमों के गंभीर उल्लंघन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाने के मामलों को देखते हुए, आयोग यह निर्देश देता है कि सभी 285 पोलिंग बूथों (सहायक पोलिंग बूथों सहित) पर दोबारा वोटिंग कराई जाए। यह दोबारा वोटिंग 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगी।"

दोबारा वोटिंग के बाद, इस सीट पर वोटों की गिनती 24 मई को होगी।

शुक्रवार को, आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले की दो विधानसभा सीटों - डायमंड हार्बर और मगराहाट (पश्चिम) - के 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराने की घोषणा की थी। इन बूथों पर दोबारा वोटिंग शनिवार को हुई।

दूसरे चरण की वोटिंग से पहले भी फलता चर्चा में रहा था। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त विशेष पुलिस पर्यवेक्षक अजय पाल शर्मा (उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी) और फलता से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान के बीच टकराव की स्थिति बन गई थी।

वोटिंग के दिन, इस सीट पर ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप सामने आए थे, और आयोग को दोबारा वोटिंग कराने की मांग वाली याचिकाएं सौंपी गई थीं। इसके बाद, आयोग ने गड़बड़ियों की गंभीरता का पता लगाने के लिए जांच-पड़ताल की।

सूत्रों के अनुसार, दोबारा वोटिंग की मांग वाली सबसे ज़्यादा शिकायतें दक्षिण 24 परगना जिले से मिली थीं, जिनमें फलता भी उन मुख्य सीटों में से एक था, जिन पर खास ध्यान दिया गया।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निर्देश पर, आयोग द्वारा नियुक्त विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता ने गुरुवार को फलता, मगराहाट, डायमंड हार्बर और अन्य प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया।

--आईएएनएस