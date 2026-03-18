West Bengal Election 2026 : टीएमसी उम्मीदवार पबित्र कर का दावा, नंदीग्राम में 30 हजार वोटों से चुनाव जीतेगी तृणमूल

कोलकाता: विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने मंगलवार को सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। भाजपा से टीएमसी में शामिल होने वाले पबित्र कर को पार्टी ने नंदीग्राम से टिकट दिया है। मंगलवार को उन्होंने नंदीग्राम से टीएमसी की जीत का दावा किया है। भाजपा ने नंदीग्राम से विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को मैदान में उतारा है।

आईएएनएस से ​​बात करते हुए पबित्र कर ने विश्वास जताया कि तृणमूल नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र में 30,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि नंदीग्राम के नतीजे तृणमूल के लिए सकारात्मक होंगे। मैं आज सकारात्मक सोच के साथ पार्टी में शामिल हुआ हूं। मैं सकारात्मक बने रहना चाहता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम 30,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीतेंगे। मैं भाग्यशाली हूं कि पार्टी ने मुझे उसी दिन टिकट दे दिया जिस दिन मैं उनसे जुड़ा। 4 मई (मतगणना) को, हम अपनी चुनावी जीत के बाद हरे रंग के साथ खेलेंगे।

बता दें कि पबित्र कर मंगलवार को टीएमसी के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए थे। उनके पार्टी में शामिल होने को लेकर टीएमसी ने कहा कि पबित्र कर भाजपा से संतुष्ट नहीं थे। यही वजह है कि उन्होंने राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल होने का फैसला किया।

सोमवार को भाजपा ने 144 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी। विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को भाजपा ने दो जगह से टिकट दिया है। सुवेंदु अधिकारी न केवल अपने गृह क्षेत्र नंदीग्राम बल्कि कोलकाता के भवानीपुर से भी ताल ठोक रहे हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भवानीपुर से मौजूदा विधायक हैं। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद यह दूसरी बार होगा जब ममता बनर्जी, सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी।

सुवेंदु अधिकारी 2021 के विधानसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार चुनाव जीते थे। तब उन्होंने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को हराया था। नंदीग्राम से हार के बाद ममता बनर्जी भवानीपुर से उपचुनाव जीतकर लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी थीं। ऐसे में सुवेंदु अधिकारी को कड़ी टक्कर देने के लिए टीएमसी ने नंदीग्राम से पूर्व भाजपा नेता पबित्र कर को मैदान में उतारा है।

--आईएएनएस