West Bengal Counting Centres : मतगणना केंद्रों की संख्या घटकर 87 रह गई

कोलकाता: भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने शुक्रवार को घोषणा की कि पश्चिम बंगाल में इस महीने के अंत में होने वाले दो चरणों के चुनावों के लिए मतगणना केंद्रों की संख्या घटाकर 87 कर दी गई है।

2016 के राज्य विधानसभा चुनावों में मतगणना केंद्रों की संख्या 90 थी, जिसे बाद में 2021 में बढ़ाकर 108 कर दिया गया था। इस वर्ष, आयोग द्वारा शुक्रवार दोपहर जारी अधिसूचना के अनुसार, यह संख्या घटाकर 87 कर दी गई है।

87 मतगणना केंद्रों में से सबसे अधिक 12 केंद्र दक्षिण 24 परगना में होंगे, उसके बाद उत्तर 24 परगना में 8 और हुगली में 6 होंगे। सबसे कम केंद्र कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम में होंगे, जहां एक-एक केंद्र होगा।

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होगा। मतगणना 4 मई को होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे।

इसी बीच, आयोग ने शुक्रवार को बताया कि मंगलवार रात 9 बजे तक कुल 18,38,572 संपत्ति विरूपण के मामले हटाए गए हैं।

इनमें से 15,80,892 मामले सार्वजनिक संपत्ति विरूपण से संबंधित थे, और शेष 2,25,170 मामले निजी संपत्ति विरूपण से संबंधित थे।

आयोग ने बताया कि अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों को हटाने के लिए व्यापक अभियान जारी हैं। नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, सभी जिलों में सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर व्यापक रूप से किए गए विरूपण को हटा दिया गया है, और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी सार्वजनिक संपत्तियों से विरूपण को हटाने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया है।

आयोग के एक अन्य प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पश्चिम बंगाल में अब तक इस अभियान के तहत जब्त की गई वस्तुओं का मूल्य 427 करोड़ रुपए है। इस राशि में से 21 करोड़ रुपए नकद, 81 करोड़ रुपए शराब, 100 करोड़ रुपए मादक पदार्थ, 54 करोड़ रुपए कीमती धातुएं और 172 करोड़ रुपए मुफ्त उपहार और अन्य वस्तुएं हैं।

आयोग ने इन जब्तियों का श्रेय पश्चिम बंगाल में अभियान चलाने के लिए तैनात 2,728 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों (एफएसटी) और 3,142 स्टैटिक सर्विलांस टीमों (एसएसटी) को दिया।

--आईएएनएस