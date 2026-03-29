West Bengal Election 2026 : चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में 83 बीडीओ/एआरओ का किया तबादला

कोलकाता: भारतीय चुनाव आयोग ने रविवार को घोषणा की कि पश्चिम बंगाल में 83 ब्लॉक विकास अधिकारियों (बीडीओ) और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों (एआरओ) का तबादला किया गया है। यह फैसला अगले महीने होने वाले महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला को चुनाव आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के जरिए एक पत्र भेजा, जिसमें 83 बीडीओ और एआरओ अधिकारियों के तबादले की सूची दी गई है।

इन तबादलों में सबसे अहम बदलाव पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र के दो ब्लॉकों में हुआ है। यहां भाजपा के विधायक और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी का क्षेत्र है।

इस बार सुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम के साथ-साथ कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ रहे हैं। यहां उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से है।

आयोग की सूची के अनुसार सबसे ज्यादा तबादले पूर्वी मिदनापुर जिले में हुए हैं, जो सुवेंदु अधिकारी का गृह जिला भी है। यहां से 14 अधिकारियों को हटाया गया है। इसके बाद दक्षिण 24 परगना में 11, उत्तर 24 परगना और पूर्व बर्धमान में 7-7, मालदा और बीरभूम में 6-6 अधिकारियों का तबादला हुआ है।

इसके अलावा जलपाईगुड़ी में 4, कूच बिहार में 3, नदिया में 5, मुर्शिदाबाद और हुगली में 4-4, पश्चिम मिदनापुर में 2, बांकुरा में 4, पुरुलिया में 3 और उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, हावड़ा व पश्चिम बर्धमान में 1-1 अधिकारी का तबादला किया गया है।

पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा के बाद से ही आयोग लगातार प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले कर रहा है।

पहले चरण में मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस के डीजी व एडीजी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। दूसरे चरण में जिला मजिस्ट्रेट, डीआईजी, एसपी और डिप्टी कमिश्नर स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया।

अब तीसरे और अंतिम चरण में निचले स्तर के अधिकारियों, जैसे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सब-डिविजनल ऑफिसर और बीडीओ का तबादला किया जा रहा है। वहीं पुलिस विभाग में एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी, असिस्टेंट एसपी, असिस्टेंट कमिश्नर और इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों का भी ट्रांसफर हो रहा है।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे। पहले चरण में 152 सीटों पर और दूसरे चरण में 142 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे।

--आईएएनएस