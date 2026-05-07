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West Bengal Politics : 'सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या निंदनीय और शर्मनाक', एनडीए नेताओं ने टीएमसी पर साधा निशाना

Pushkar Singh Dhami सहित एनडीए नेताओं ने बंगाल में हिंसा की कड़ी निंदा की
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Dainik Hawk·
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May 07, 2026, 02:49 PM
'सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या निंदनीय और शर्मनाक', एनडीए नेताओं ने टीएमसी पर साधा निशाना

नई दिल्ली: एनडीए नेताओं ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की निंदा की और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राज्य में राजनीतिक हिंसा और 'गुंडों का राज' जारी है।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है।

सीएम धामी ने देहरादून में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, "मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की कड़ी निंदा करता हूं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास हताशा और निराशा का परिणाम है। जनता ने उन्हें (टीएमसी को) बाहर का रास्ता दिखा दिया है।"

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की अगली सरकार पर विश्वास जताते हुए कहा, "मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में डबल इंजन वाली सरकार सुशासन स्थापित करेगी, गरीबों के कल्याण के लिए काम करेगी और भय एवं आतंक के माहौल को समाप्त करेगी। बंगाल 'सोनार बांग्ला' की ओर अग्रसर होगा।"

केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने भी सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की निंदा करते हुए इसे 'शर्मनाक' और पश्चिम बंगाल की जनता के लोकतांत्रिक जनादेश के खिलाफ बताया।

पासवान ने कहा, "यह निंदनीय और शर्मनाक है, और पश्चिम बंगाल की जनता ने इसके खिलाफ मतदान किया है। 9 मई को शपथ लेने वाली सरकार टीएमसी के गुंडों को कड़ी सजा दिलवाएगी।"

भाजपा सांसद रवि किशन ने जनता का समर्थन खोने के बाद राजनीतिक हताशा के कारण टीएमसी पर हिंसा का सहारा लेने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, "15 साल बाद जब ममता बनर्जी को लगता था कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, जनता ने प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करके उन्हें हरा दिया और सत्ता से बेदखल कर दिया। अब, हताशा में आकर लोग इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं और हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं।"

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि टीएमसी सरकार माफिया और गुंडों द्वारा चलाई जा रही है और कहा कि सुवेंदु अधिकारी के पीए की हत्या ने पार्टी का 'असली चेहरा' उजागर कर दिया है।

रवि किशन ने आगे कहा, "आपके मंच के माध्यम से मैं टीएमसी के सभी गुंडों और माफिया को यह बताना चाहता हूं कि अब समय बदल गया है। जनता ने आपको नकार कर प्रधानमंत्री मोदी को स्वीकार कर लिया है। इस वास्तविकता को स्वीकार करें। सरकार बनने के बाद पुलिस आप सभी को ढूंढ निकालेगी और न्याय के कटघरे में खड़ी करेगी। आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, यहां तक कि मौत की सजा भी। इसलिए, इस गुंडागर्दी और आपराधिक व्यवहार को अभी रोकें।"

बुधवार की देर रात एक चौंकाने वाली घटना में चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वह उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम क्षेत्र में एक पार्टी कार्यक्रम से घर लौट रहे थे।

पश्चिम बंगाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या की जांच शुरू कर दी है।

--आईएएनएस

 

 

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