Lagna Rashi Horoscope : साप्ताहिक राशिफल 24 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक

लग्नराशि पर आधारित कलाशांति ज्योतिष साप्ताहिक राशिफल में जानिए इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक दशा, स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति कैसी रहेगी; इस सप्ताह आपको क्या-कुछ मिलने वाला है; आपके लिए क्या-क्या करना फायदेमंद रहेगा; और परेशानियों से बचने के लिए आपको कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए।

मेष लग्नराशि : इस सप्ताह आप अपने कारोबार को लेकर नई योजनाएं बना सकते हैं। इस हफ्ते आपकी यश कीर्ति में वृद्धि होगी। उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। अचानक धन लाभ मिलने की संभावना पूरे हफ्ते बनी रहेगी। नौकरी कर रहे जातकों को लाभ मिल सकता हैं। किसी भी प्रकार के वाद-विवाद से दूर रहें तथा व्यर्थ के मानसिक तनाव से बचें, स्वास्थ्य सम्बंधित छोटी -मोटी समस्याएं बनी रह सकती हैं।

वृषभ लग्नराशि : इस सप्ताह की शुरुआत कुछ उलझनों के साथ हो सकती हैं। भाग्य का साथ कम प्राप्त होगा। शरीर में आलस्य की अधिकता हो सकती हैं, जिसके चलते कार्य में अवरोध मिल सकते हैं। अतः इससे बचें। वैवाहिक तथा पारिवारिक माहौल सुकून भरा बना रहेगा। सुखों में वृद्धि हो सकती हैं तथा भोग विलास से संबंधित चीजों पर खर्च हो सकता हैं। यात्रा के योग बन सकते हैं तथा रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती हैं।

मिथुन लग्नराशि : इस सप्ताह धन को लेकर चल रही समस्याओं का अंत हो सकता हैं। बैंकिंग क्षेत्र तथा कमीशन के कार्यों से अचानक धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। मुख तथा स्किन से संबंधित किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या उभर सकती हैं। नौकरी कर रहे लोगों को कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी तथा अपने अधिकारियों का पूरा साथ मिलेगा। दैनिक वार्तालाप में अपनी भाषा शैली पर ध्यान दे और तनाव से बचे।

कर्क लग्नराशि : इस सप्ताह की शुरुआत में आत्मविश्वास डगमगा सकता है, जो हफ्ते के मध्य भाग से ठीक हो जाएगा। जीवनसाथी के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। नौकरी कर रहे जातकों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारी वर्ग किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करने से बचे तो उत्तम रहेगा। कारोबार में नयी योजना बनेगी। वाद-विवाद से दूर रहें। किस्मत आपका भरपूर साथ देगी। स्वास्थ्य में कुछ परेशानी महसूस कर सकते हैं।

सिंह लग्नराशि : इस सप्ताह रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा जिसके चलते आपके कार्य आसानी से पूर्ण हो जायेगे। भूमि भवन से सम्बंधित कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता हैं। अचानक यात्रा तथा खर्चे से परेशानी हो सकती है। जो जातक नौकरी तथा व्यवसाय की तलाश में हैं उनको सफलता प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक जीवन मधुरता पूर्ण रहेगा। कामकाज की अधिकता रहेगी। सेहत का ध्यान रखें।

कन्या लग्नराशि : इस सप्ताह आपके मान सम्मान में वृद्धि होने के अच्छे संकेत हैं। नौकरी तथा व्यापारिक वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में कुछ नयी सफलता प्राप्त हो सकती हैं। आपके कार्यक्षेत्र से सम्बंधित नए ऑफर आपको प्राप्त हो सकते हैं। छात्रों को अपने क्षेत्र में थोड़ी अधिक मेहनत की आवश्यकता करनी पड़ सकती है। संतान से तकलीफ मिल सकती है। धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है।

तुला लग्नराशि : इस सप्ताह धन लाभ को लेकर स्थिति अच्छी बनी रह सकती हैं। व्यापार कर रहे लोगों के नए कार्यों के साथ साथ लाभ होने के पूर्ण आसार बने रहेंगे। नौकरी कर रहे जातकों को अधिक परिश्रम करने की जरूरत पड़ सकती है। कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का अनुभव प्राप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में अड़चन मिल सकती हैं। माता को कष्ट हो सकता है। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा।

वृश्चिक लग्नराशि : इस सप्ताह पुरानी चली आ रही समस्याएं समाप्त होगी। इस हफ्ते आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। माता से सुख मिलेगा तथा कई प्रकार के सुखों में वृद्धि होगी। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए समय अच्छा बना रहेगा । अविवाहित लोगों को विवाह हेतु प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। यात्राओं के योग हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपको इस हफ्ते अच्छी सफलता मिलने के योग रहेंगे। धन का लाभ भी आपको मिल सकता है।

धनु लग्नराशि : इस सप्ताह आपके स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। नौकरी कर रहे लोगों को नया जॉब मिल सकती है तथा कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है। धन लाभ को लेकर स्थितियां आपके पक्ष में बनी रह सकती है। स्वास्थ्य से सम्बंधित छोटे -मोटे विकार बने रह सकते हैं; अतः आप अपने खानपान का विशेष ध्यान रखें। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाए रखें। नए वस्त्र आदि खरीदने के योग बन सकते हैं।

मकर लग्नराशि : इस सप्ताह आपका मन कई प्रकार की दुविधाओं से घिरा रहेगा। वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है अतः सतर्क रहें। जॉब कर रहे लोगों के लिए समय अच्छा बना रहेगा। कार्यक्षेत्र से सम्बंधित सभी कार्य आसानी से संपन्न होते रहेंगे। अचानक से हुए धन लाभ से मन प्रसन्न होगा। किसी भी तरह के तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें। वाणी पर नियंत्रण रखें।

कुंभ लग्नराशि : इस सप्ताह की शुरुआत में कुंभ राशि वाले जातकों को किसी प्रकार का तनाव परेशान कर सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। यात्राओं के योग बन सकते है। नौकरी कर रहे जातकों के लिए समय अच्छा रह सकता है, अगर नयी जॉब का प्लान कर रहे हैं तो यह हफ्ता अच्छा साबित हो सकता है। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा तथा कई प्रकार के लाभों की प्राप्ति हो सकती है।

मीन लग्नराशि : इस सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी। भाग्य का साथ मिलेगा और सभी रुके काम पूर्ण होंगे। पुरानी चली आ रही परेशानी समाप्त होगी। पराक्रम बढ़ेगा; भाइयों से किसी प्रकार का लाभ मिल सकता है। माता से सुख मिलेगा तथा कई प्रकार के सुखों में वृद्धि होगी। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए अधिक मेहनत वाला समय साबित हो सकता हैं। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन सुखमय बना रहेगा।

(साप्ताहिक राशिफल आपकी लग्न राशि के आधार पर आधारित है। ये समस्त राशिफल सामान्य हैं। किसी भी निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए ज्योतिषी से दशा-अंतर दशा तथा जन्मपत्री का पूर्ण रूप से अध्ययन कराना उचित रहता है।)

