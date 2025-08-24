भारत समाचार

Weekly Hroscope 2025: साप्ताहिक राशिफल 25 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक

इस सप्ताह का लग्न राशि आधारित ज्योतिषीय साप्ताहिक राशिफल
Aug 24, 2025, 05:51 AM
साप्ताहिक राशिफल 25 अगस्त से 31 अगस्त 2025 तक

लग्नराशि:  पर आधारित कलाशांति ज्योतिष साप्ताहिक राशिफल में जानिए इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक दशा, स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति कैसी रहेगी; इस सप्ताह आपको क्या-कुछ मिलने वाला है; आपके लिए क्या-क्या करना फायदेमंद रहेगा; और परेशानियों से बचने के लिए आपको कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए।

मेष लग्नराशि: इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को धन संबंधी मामलों में सफलता मिलने की संभावना रहेगी। इस हफ्ते आप मानसिक रूप से कुछ परेशान बने रह सकते हैं, अतः व्यर्थ की बातों में दिमाग लगाने से बचें। माता की ओर से आपको कुछ दिक्कतें मिल सकती हैं। आलस्य में अधिकता बनी रह सकती है। हफ्ते का अंतिम भाग आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। सेहत का ध्यान रखें।

वृषभ लग्नराशि: इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों को सेहत तथा मानसिक परेशानी बनी रह सकती है। कार्यों को लेकर दौड़ भाग अधिक रहेगी। व्यापार से सम्बंधित कोई लाभ इस हफ्ते आपको मिल सकता है। इस हफ्ते धन लाभ को लेकर स्थिति अच्छी होगी, किन्तु व्यय भी अधिक बना रहेगा। क्रोध में वृद्धि संभव है, अतः उस पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक लोगों के साथ संबंध सामान्य बने रहेंगे; बहसबाजी से बचें।

मिथुन लग्नराशि: इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों को व्यापार तथा सेहत को लेकर कोई दिक्कत बनी रह सकती है। धन सम्बन्धी मामलों में भाग्य आपको कुछ राहत दे सकता है। जीवन साथी के साथ मनमुटाव या उनका स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। छात्र वर्ग के लिए कुछ अच्छे लाभ मिलने के संकेत रहेंगे। अनैतिक कार्यों से दूर रहें, अन्यथा परेशानी मिल सकती है। धन खर्च अधिक होगा। हफ्ते का अंतिम भाग आपको राहत देगा।

कर्क लग्नराशि: इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों को अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ सकता है। सेहत को लेकर धन का खर्च भी संभव है। इस हफ्ते आपका उधार दिया पैसा वापस मिलने की सम्भावना रहेगी। वैवाहिक जीवन में कोई समस्या खड़ी होने की सम्भावना रहेगी, अतः संयम से काम लें। छात्रों के लिए हफ्ता सामान्य फल देने वाला रहेगा। इस हफ्ते चोट लगने की संभावना बन सकती है, अतः कार्य करते समय सतर्कता बनाए रखें।

सिंह लग्नराशि: इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों को कुछ मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है। संतान को लेकर किसी प्रकार की चिंता बनी रह सकती है। भाग्य का सहयोग आपको कई परेशानियों से बचाएगा। कार्यक्षेत्र में कुछ अच्छे रिजल्ट आपको मिलने की संभावना बन सकती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा बना रहेगा बशर्ते क्रोध तथा अहम् पर संयम बनायेरखें। अचानक धन लाभ की स्थिति बन सकती है।

कन्या लग्नराशि: इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों को प्रॉपर्टी तथा माता को लेकर कोई दिक्कत प्राप्त हो सकती है। इस हफ्ते आप दैनिक सुखों में कुछ कमी महसूस करेंगे। छात्र वर्ग के लिए यह हफ्ता आलस्य भरा रहेगा। पुराना रुका हुआ धन मिलने की संभावना इस हफ्ते बन सकती है। जीवनसाथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। सेहत से जुड़ी कोई तकलीफ परेशान कर सकती है। इस हफ्ते आपका भाग्य सहायक की भूमिका में रहेगा।

तुला लग्नराशि: इस सप्ताह तुला राशि के जातकों को आलस्य परेशान कर सकता है; अतः अपने सभी कार्य समय से पूर्ण करने की कोशिश करें। व्यापारी वर्ग को इस हफ्ते कुछ अच्छे लाभ मिलने के संकेत हैं। इस हफ्ते आप किसी बात को सोच कर परेशान हो सकते हैं। छोटा-मोटा धन का लाभ इस हफ्ते आपको मिल सकता है। संतान के साथ प्रेम भाव में वृद्धि होगी। इस हफ्ते नकारात्मक विचारों को हावी न होने दें।

वृश्चिक लग्नराशि: इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों की सुख सुविधाओं में वृद्धि संभव है। सेहत का ध्यान रखें; इस हफ्ते आपको गला तथा कंधे की कोई तकलीफ हो सकती है। जीवनसाथी से सहयोग तथा लाभ मिलने की सम्भावना रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ सामंजस्य बना कर चलना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्रमें लाभ मिलने के योगहैं।। धन का अच्छी मात्रा में आगमन हो सकता है। व्यर्थ के तनाव से बचने की सलाह रहेगी।

धनु लग्नराशि: इस सप्ताह धनु राशि के जातकों को शारीरिक परेशानी परेशान कर सकती है। इस हफ्ते आप किसी प्रकार की चिंताओं से घिरे रह सकते हैं। इस हफ्ते पारिवारिक सदस्यों के साथ मतभेद न हो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जीवनसाथी को लेकर चिंतित हो सकतेहैं।। छात्रों के लिए हफ्ता अच्छा बना रहेगा। संतान से सुख की प्राप्ति होगी। हफ्ते का अंतिम भाग लाभ देने वाला रहेगा।

मकर लग्नराशि: इस सप्ताह मकर राशि के जातकों पर धन खर्च का बोझ अधिक बना रहेगा। कार्यों को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रह सकती है। सेहत से जुड़ी कोई समस्या इस हफ्ते परेशान कर सकती है। इस हफ्ते मानसिक तनाव लेने से बचें, उचित रहेगा। इस हफ्ते जीवनसाथी के साथ प्रेम भाव बनाए रखें; मतभेद होने की स्थिति बन सकती है। आर्थिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं।

कुंभ राशि : इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों को संतान तथा अपनी सेहत को लेकर चिंता बनी रहेगी। कार्यक्षेत्र के लिहाज से हफ्ता आपको अच्छे फल देने वाला रहेगा। धन का व्यय भी इस हफ्ते अधिक होने के योग रहेंगे। इस हफ्ते आपमें क्रोध तथा चिड़चिड़ापन बढ़ने की सम्भावना रहेगी। अत: सचेत रहें। जीवनसाथी से सम्बन्ध अच्छे रहेंगे। छात्र वर्ग इस हफ्ते व्यर्थ के कार्यों पर समय बर्बाद कर सकते हैं।

मीन लग्नराशि: इस सप्ताह मीन राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। धन लाभ को लेकर जो प्रयास किये जा रहे थे, उनमेंअवरोध मिलधसकते हैं।। प्रेमीवर्ग के जातकों को वादविवाद का सामना करना पड़ सकता है। इस हफ्ते कार्यों को लेकर भागदौड़ अधिक बनी रह सकती है। इस हफ्ते बहन से आपको कोई लाभ मिल सकता है। पारिवारिक माहौल सामान्य बन सामान्य बना रहेगा।

(साप्ताहिक राशिफल आपकी लग्न राशि के आधार पर आधारित है। ये समस्त राशिफल सामान्य हैं। किसी भी निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए ज्योतिषी से दशा-अंतर दशा तथा जन्मपत्री का पूर्ण रूप से अध्ययन कराना उचित रहता है।)

प्रस्तुति: कलाशांति ज्योतिष

मोबाइल नं: 91-6261231618

मेल: कलाशांतिज्योतिष एटदरेट जीमेल.कॉम

वेबसाइट: डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.कलाशांतिज्योतिष.कॉम

 

