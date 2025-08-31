Weekly Horoscope Lagna Rashi: साप्ताहिक राशिफल 1 सितंबर से 7 सितंबर 2025 तक

लग्नराशि पर आधारित कलाशांति ज्योतिष साप्ताहिक राशिफल में जानिए इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक दशा, स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति कैसी रहेगी; इस सप्ताह आपको क्या-कुछ मिलने वाला है; आपके लिए क्या-क्या करना फायदेमंद रहेगा; और परेशानियों से बचने के लिए आपको कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए।

मेष लग्नराशि : इस सप्ताह की शुरुआत में आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, लेकिन पराक्रम में कमी महसूस कर सकते हैं। यश कीर्ति में वृद्धि होगी। उच्च अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। अचानक धन लाभ मिलने की संभावना पूरे हफ्ते बनी रहेगी। व्यापारी वर्ग को अच्छे धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। वैवाहिक तथा पारिवारिक माहौल सुकून भरा बना रहेगा। सुखों में वृद्धि हो सकती है।

वृषभ लग्नराशि : इस सप्ताह नौकरी कर रहे लोगों को कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी तथा अपने अधिकारियों का पूर्ण साथ मिलेगा। दैनिक कार्यों में सफलता मिलने से मन खुश होगा। विद्यार्थी वर्ग को अच्छे समाचार मिलने के अच्छे संकेत हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहेगा। छोटी दूरी की यात्राओं के योग बन सकते हैं। अचानक किसी प्रकार का लाभ ख़ुशी प्रदान कर सकता है।

मिथुन लग्नराशि : इस सप्ताह की शुरुआत कुछ उलझनों के साथ हो सकती है। भाग्य का साथ कम रहेगा। शरीर में आलस्य की अधिकता हो सकती है जिसके चलते कार्य में अवरोध मिल सकते हैं; अतः इससे बचें। वैवाहिक तथा पारिवारिक माहौल सुकून भरा बना रहेगा। सुखों में वृद्धि हो सकती है तथा भोग विलास से संबंधित चीजों पर खर्च हो सकता है। रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है।

कर्क लग्नराशि : इस सप्ताह पराक्रम बढ़ाचढ़ा रहेगा जिसके चलते आपके कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। प्रॉपर्टी से सम्बंधित मामलों में अवरोध प्राप्त हो सकते हैं। मन में उथलपुथल रहेगी। छात्रों को अपने क्षेत्र में थोड़ी अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ सकती है। संतान से तकलीफ मिल सकती है। धनलाभ की प्राप्ति हो सकती है।

सिंह लग्नराशि : इस सप्ताह नौकरी कर रहे जातकों को नयी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं तथा नयी नौकरी के लिए अच्छे ऑफर प्राप्त हो सकते हैं। धन लाभ को लेकर यह हफ्ता अच्छा जा सकता है। प्रॉपर्टी की खरीदारी कर सकते हैं तथा अपने मकान में कोई कार्य पूर्ण कर सकते हैं। व्यापारिक वर्ग के लोगों को मनचाही सफलता प्राप्त होगी।

कन्या लग्नराशि : इस सप्ताह रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। नए भवन की खरीदारी कर सकते हैं तथा अपने घर पर किसी प्रकार का खर्च कर सकते हैं। सप्ताह आर्थिक लाभ को लेकर अच्छा बना रह सकता है। पारिवारिक जीवन मधुरतापूर्ण रहेगा। संतान के लिए समय अच्छा बना रहेगा और पढ़ाई कर रहे छात्रों को उनकी मेहनत का उचित परिणाम प्राप्त होगा।

तुला लग्नराशि : इस सप्ताह धन लाभ को लेकर स्तिथियां अच्छी बनी रह सकती हैं। व्यापार कर रहे लोगों के नए कार्यों के साथ साथ लाभ होने के पूर्ण आसार बने रहेंगे। कार्यक्षेत्र में कड़ी मेहनत करेंगे तथा सफलता प्राप्त करेंगे। अपनी वाणी पर संयम रखें। इस सप्ताह मुख के रोगों के प्रति सचेत रहें। इस सप्ताह कई प्रकार के सुखों में वृद्धि होगी। पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए समय अच्छा बना रहेगा।

वृश्चिक लग्नराशि : इस सप्ताह आपका पराक्रम बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा जिसके चलते आप अपने सभी कार्यो को आसानी से पूर्ण कर लेंगे। नौकरी तथा व्यापारिक कार्यक्षेत्र में आपके मन माफिक कार्य तथा लाभ होने से मन प्रसन्न होगा। स्वास्थ्य से सम्बंधित छोटी-मोटी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत के अनुसार परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति में वृद्धि होने के योग बन सकते हैं।

धनु लग्नराशि : इस सप्ताह नौकरी तथा व्यापार के क्षेत्र में कार्यरत जातकों को मनचाही सफलता मिलने से ख़ुशी प्राप्त हो सकती है। किन्तु व्यापारी वर्ग को अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से हफ्ता ठीक-ठाक बना रहेगा। भोग विलास की चीजों पर खर्च होगा। हफ्ते के अंत में यात्रा के योग बनेंगे तथा कुछ मानसिक तनाव हो सकता है।

मकर लग्नराशि : इस हफ्ते शारीरिक सुखों में बढ़ोतरी होगी और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्टूडेंट के लिए अच्छा समय रहेगा। धन को लेकर यह हफ्ता बहुत अच्छा बन सकता है, अतः आपकी आर्थिक स्तिथि में वृद्धि हो सकती है। नौकरी कर रहे जातकों को अपने सहकर्मियों का साथ मिलेगा तथा बॉस आपके काम की तारीफ कर सकते हैं। आलस्य बना रह सकता है।

कुंभ लग्नराशि : इस सप्तहा नौकरी कर रहे लोगों को थोड़ी सावधानी के साथ दिन व्यतीत करना पड सकता है। उच्च अधकारियों के साथ बहसबाज़ी से बचे, मन चलायमान बना रहने के कारण कुछ चिंताए उत्पन्न हो सकती है। अतः नकारात्मक विचारों से दूर रहे। आर्थिक स्थिति में वृद्धि होने के योग बन सकते है। व्यर्थ का खर्च परेशान कर सकता है। यात्राओं के योग बन सकते है।

मीन लग्नराशि : इस सप्तहा भाग्य का साथ मिलेगा सभी रुके और अटके काम प्रगति पकड़ लगे। शरीर और मन दोनों से आप स्‍वस्‍थ रहेंगे। आर्थिक लाभ होगा अथवा उत्तम समाचार मिलेगा। किसी पर अंधविश्वास न करें। रुके धन की प्राप्ति हो सकती है। धार्मिक किर्याकलापो मैं रूचि बढ़ सकती है। नकारात्मक विचारों तथा क्रोध से बच कर रहें।

(साप्ताहिक राशिफल आपकी लग्न राशि के आधार पर आधारित है। ये समस्त राशिफल सामान्य हैं। किसी भी निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए ज्योतिषी से दशा-अंतर दशा तथा जन्मपत्री का पूर्ण रूप से अध्ययन कराना उचित रहता है।)

