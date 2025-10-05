Weekly Horoscope 2025 : साप्ताहिक राशिफल 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक

लग्नराशि पर आधारित कलाशांति ज्योतिष साप्ताहिक राशिफल में जानिए इस सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक दशा, स्वास्थ्य और कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति कैसी रहेगी; इस सप्ताह आपको क्या-कुछ मिलने वाला है; आपके लिए क्या-क्या करना फायदेमंद रहेगा; और परेशानियों से बचने के लिए आपको कौन-कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए।

मेष लग्नराशि : इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को सेहत से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इस हफ्ते आपकी कटु वाणी आपके पारिवारिक रिश्तों में दरार उत्पन्न कर सकती है। कार्यक्षेत्र में इस हफ्ते आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। कार्यस्थल पर लोगों का सहयोग आपको कम प्राप्त होगा। इस राशि से सम्बंधित कुछ जातकों को विवाह हेतु अच्छे प्रपोजल मिल सकते हैं। धन लाभ की प्राप्ति के योग बने रहेंगे।

वृषभ लग्नराशि : इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों को व्यापारिक क्षेत्र में कुछ दिक्कतें मिल सकती हैं। नौकरीपेशा वर्ग के लिए समय ठीक-ठाक बना रहेगा। इस हफ्ते आपकी सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। अचानक यात्रा का योग बन सकता है। इस हफ्ते धन आगमन के लिए परिश्रम बना रहेगा। आपका पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, किन्तु जीवनसाथी को लेकर कोई परेशानी हो सकती है। इस हफ्ते आलस्य से अपने आप को दूर रखें।

मिथुन लग्नराशि : इस हफ्ते मिथुन राशि के जातकों को शारीरिक तथा मानसिक दिक्कत परेशान कर सकती हैं। इस हफ्ते कामकाज को लेकर आप अधिक भागदौड़ करेंगे। इस हफ्ते कार्यों में मनमाफिक परिणाम न मिलने से आप कुछ परेशान हो सकते हैं। धन के लिहाज से हफ्ता अच्छे लाभ दे सकता है। इस हफ्ते व्यर्थ की यात्रा तथा व्यर्थ के खर्च से बचने की सलाह है। जीवनसाथी का सहयोग लाभ दे सकता है।

कर्क लग्नराशि : इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों को संतान से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं। छात्र वर्ग के लिए यह हफ्ता कुछ उतार-चढ़ाव वाला बना रह सकता है। इस हफ्ते आप अपने कार्यों को कल पर टालने से बचें। इस हफ्ते साझेदारी वाले कार्यों से दूर रहें। इस हफ्ते आपका कोई पुराना कर्ज खत्म हो सकता है। इस हफ्ते आपको आय के नए मार्ग मिल सकते हैं। माता के साथ मतभेद हो सकते हैं।

सिंह लग्नराशि : यह सप्ताह सिंह राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में किसी तरह की समस्या मिल सकती है। इस हफ्ते कार्यस्थल पर अधिकारी वर्ग के साथ तालमेल बना कर रखना लाभ दे सकता है। हफ्ते के मध्य भाग में आपको उपहार या धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। उधार दिया हुआ धन वापिस मिल सकता है। पारिवारिक सहयोग आपको मिलेगा। संतान के साथ मधुरता बढ़ेगी। नकारात्मकता से अपने आप को दूर रखें।

कन्या लग्नराशि : इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों को उपहार की प्राप्ति हो सकती है। इस हफ्ते कामकाज को लेकर मानसिक उलझन बनी रह सकती है। इस हफ्ते आप अपनी शानो शौकत के ऊपर धन का खर्च कर सकते हैं। इस हफ्ते आपका पारिवारिक जीवन अच्छा बना रहेगा। इस हफ्ते किसी यात्रा का योग बन सकता है जो मनोरंजक रहेगी। इस हफ्ते अधिक भागदौड़ आपको शारीरिक थकावट दे सकती है।

तुला लग्नराशि : इस सप्ताह तुला राशि के जातक अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान हो सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद में न पड़ें। कार्यक्षेत्र में स्थिति सामान्य बनी रहेगी। नौकरी कर रहे जातकों को उच्च पदस्थ लोगों से कुछ दिक्कत मिल सकती हैं। हालांकि, आपका भाग्य काफी हद तक आपकी मदद करेगा। अचानक छोटा धन का लाभ आपको मिल सकता है।

वृश्चिक लग्नराशि : इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों की सुख-सुविधाओं में वृद्धि के योग रहेंगे। इस हफ्ते आपके मन में किसी तरह की उथल-पुथल बनी रह सकती है। इस हफ्ते कार्यक्षेत्र की राजनीति से अपने आप को दूर रखें। इस हफ्ते आपका पारिवारिक जीवन अच्छा बना रहेगा। धन का लाभ आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा। सेहत का ध्यान रखें। कामकाज को लेकर आलस्य से बचें। भाई-बहनों के साथ मनमुटाव की स्थिति न उत्पन्न होने दें।

धनु लग्नराशि : इस सप्ताह धनु राशि के जातकों को व्यर्थ का खर्च परेशान कर सकता है। इस हफ्ते की शुरुआत में सेहत संबंधी कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। कार्यक्षेत्र के लिहाज से हफ्ता आपको अच्छे लाभ देने वाला रहेगा। इस हफ्ते आपको हर क्षेत्र में जीवनसाथी का सहयोग मिल सकता है। हफ्ते के मध्य में आपको आय का कोई नया मार्ग मिल सकता है। वाणी पर संयम बनाये।

मकर लग्नराशि : इस सप्ताह मकर राशि के जातकों को तनाव परेशान कर सकता है। इस हफ्ते कार्यक्षेत्र में कार्यों को लेकर सतर्कता बनाए रखें। धन प्राप्ति के मार्ग में इस हफ्ते रुकावट उत्पन्न हो सकती है। कामकाज को लेकर यात्रा का योग बन सकता है। पारिवारिक लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। संतान तथा जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। हफ्ते के अंतिम भाग में आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।

कुंभ लग्नराशि : इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। धन के लिहाज से इस हफ्ते स्थिति अच्छी बनी रहेगी। इस हफ्ते आपका पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहेगा। छात्र वर्ग को इस हफ्ते कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं। हफ्ते का अंतिम भाग खर्च तथा भाग दौड़ वाला रहेगा। सेहत का ध्यान रखें तथा तनाव से दूर रहें।

मीन लग्नराशि : इस सप्ताह मीन राशि के जातकों को आलस्य की अधिकता परेशान कर सकती है। कार्यक्षेत्र में स्थिति आपके पक्ष में बनी रहेगी। इस हफ्ते व्यर्थ के मामलों से दूर बने रहने की सलाह रहेगी। इस हफ्ते क्रोध तथा नकारात्मक विचारों से दूर रहें, हितकारी रहेगा। इस हफ्ते व्यापारिक वर्ग को लाभ मिल सकते हैं। इस हफ्ते धन प्राप्ति हेतु आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। अचानक यात्रा का योग बन सकता है।

(साप्ताहिक राशिफल आपकी लग्न राशि के आधार पर आधारित है। ये समस्त राशिफल सामान्य हैं। किसी भी निश्चित परिणाम पर पहुंचने के लिए ज्योतिषी से दशा-अंतर दशा तथा जन्मपत्री का पूर्ण रूप से अध्ययन कराना उचित रहता है।)

प्रस्तुति: कलाशांति ज्योतिष

मोबाइल नं: 91-6261231618

मेल: कलाशांतिज्योतिष एटदरेट जीमेल.कॉम

वेबसाइट: डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.कलाशांतिज्योतिष.कॉम