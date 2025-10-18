Shamli Encounter : शामली में एक लाख का इनामी बदमाश नफीस मुठभेड़ में ढेर, अन्य की तलाश जारी

भारत समाचार

शामली में पुलिस ने एक लाख के इनामी बदमाश नफीस को मुठभेड़ में मार गिराया।
Oct 18, 2025, 10:29 AM
उत्तर प्रदेश: शामली में एक लाख का इनामी बदमाश नफीस मुठभेड़ में ढेर, अन्य की तलाश जारी

शामली: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और कुख्यात बदमाश नफीस उर्फ मुदा के बीच हुई मुठभेड़ में एक लाख रुपये के इनामी बदमाश नफीस को ढेर कर दिया गया है।

पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ शनिवार सुबह थाना कांधला क्षेत्र के गांव भभीसा के जंगलों में देर रात हुई। बदमाश नफीस काफी दिनों से फरार चल रहा था और उसके ऊपर 3 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे।

मृत बदमाश नफीस उर्फ मुदा की पहचान कांधला कस्बे के मोहल्ला खेल के रूप में हुई है और बदमाश नफीस पर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था।

पुलिस के अनुसार नफीस हत्या, लूट, डकैती, नकली करेंसी के धंधे और रंगदारी जैसे कई गंभीर अपराधों में शामिल था। इसका कई बार नाम नकली करेंसी के लेन-देन में भी आया है। पुलिस काफी समय से इसकी तलाश कर रही थी।

एसपी शामली ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नफीस अपने साथियों के साथ भभीसा के जंगलों में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की, जिसके बाद जंगल में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई।

मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने एक तमंचा और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। नफीस के साथ मौजूद अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने इन फरार बदमाशों की तलाश में कई टीमें गठित कर दी हैं और सघन अभियान चलाया जा रहा है।

एसपी शामली ने कहा कि नफीस लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। उसके मारे जाने से न केवल अपराध पर अंकुश लगेगा, बल्कि इलाके में शांति व्यवस्था बहाल करने में भी मदद मिलेगी। पुलिस अब फरार साथियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। आस-पास के जिलों में भी फरार अपराधियों की तलाश की जा रही है। जिले में अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है। जिले को भय मुक्त बनाना पुलिस का काम है।

 

 

