Rotary Tejas Event : उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तेजस-विंग्स ऑफ चेंज कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे

यशोभूमि में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन करेंगे रोटरी तेजस कार्यक्रम का उद्घाटन
Nov 13, 2025, 05:28 PM
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तेजस-विंग्स ऑफ चेंज कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे

नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में मुख्य अतिथि के रूप में रोटरी तेजस-विंग्स ऑफ चेंज कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।

कार्यक्रम में रोटरी निर्णयकर्ताओं, इन्फ्लूएंसर और अन्य विशिष्ट अतिथियों के भाग लेने की उम्मीद है।

रोटरी जोन 4, 5, 6 और 7 के लिए तेजस-रोटरी जोन इंस्टीट्यूट 2025, 14 से 16 नवंबर 2025 तक नई दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित किया जाएगा।

इस कार्यक्रम में 1,400 से अधिक रोटरी निर्णयकर्ताओं, इन्फ्लूएंसर और अन्य विशिष्ट अतिथियों के भाग लेने की उम्मीद है।

रोटरी 14 लाख से अधिक पेशेवरों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं का एक वैश्विक नेटवर्क है, जो विश्व की सबसे लगातार मानवीय चुनौतियों से निपटने के लिए समर्पित है।

भारत में रोटरी के 6,700 से अधिक क्लबों में 2,10,000 से ज्यादा सदस्य हैं, जो समुदायों को रूपांतरित करने वाली सेवा परियोजनाओं में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।

--आईएएनएस

 

 

