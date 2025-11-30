Vice President Radhakrishnan Visit ; उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन आज कुरुक्षेत्र में युवा इंजीनियरों के साथ राष्ट्र निर्माण के टिप्स शेयर करेंगे

भारत समाचार

Nov 30, 2025, 03:31 AM
नई दिल्ली: उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन रविवार को कुरुक्षेत्र के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में छात्रों को संबोधित करते हुए युवा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को राष्ट्र निर्माण में शामिल करने और 'विकसित भारत 2047' हासिल करने पर अपने विचार साझा करेंगे।

अधिकारी ने एक बयान में कहा कि राधाकृष्णन हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अपने दौरे के दौरान एनआईटी के 20वें कॉन्वोकेशन में चीफ गेस्ट होंगे।

अपने दौरे के दौरान, वाइस-प्रेसिडेंट इंटरनेशनल गीता महोत्सव के साथ हो रहे अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन में भी चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे।

25 नवंबर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कुरुक्षेत्र का दौरा किया था और इंटरनेशनल गीता महोत्सव और 'महा आरती' में हिस्सा लिया।

महोत्सव कुरुक्षेत्र में बड़े जोश के साथ शुरू हुआ, जहां पवित्र भगवद गीता की पूजा की गई।

गीता की महापूजन और उसके श्लोकों के जाप के साथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन हुआ।

ब्रह्म सरोवर के आसपास का पूरा माहौल गीता पाठ की दिव्य तरंगों से भर गया। ब्रह्म सरोवर के पास पुरुषोत्तमपुरा बाग में वैदिक मंत्रों के बीच मेहमानों का स्वागत किया गया। देश के अलग-अलग राज्यों से आए लोक कलाकारों ने अपने-अपने इलाके के कपड़े पहनकर सभी मेहमानों और विजिटर्स का स्वागत किया और कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती पर उनके आने का जश्न मनाया।

इससे पहले, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फंक्शन के लिए डिफेंस मिनिस्टर की अगवानी की। गीता यज्ञ में आखिरी आहुति देने के बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने पवित्र गीता की पूजा की।

देश और राज्य के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा, "पवित्र शहर कुरुक्षेत्र में स्पिरिचुअलिटी, कल्चर, नॉलेज और आर्ट का दिव्य संगम है।"

केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिशों से गीता जयंती को इंटरनेशनल गीता महोत्सव का दर्जा मिला।

उन्होंने कहा कि सरस्वती नदी के किनारे ही वेद, उपनिषद और पुराण लिखे गए थे।

--आईएएनएस

 

 

