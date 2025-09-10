भारत समाचार

Vice President Election : उपराष्ट्रपति चुनाव का परिणाम विनम्रतापूर्वक स्वीकार, राधाकृष्णन को बधाई: बी. सुदर्शन रेड्डी

Sep 10, 2025, 01:51 AM
नई दिल्ली: संसद भवन में मंगलवार को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव के परिणाम घोषित हो गए। विपक्षी 'इंडिया' ब्लॉक के संयुक्त उम्मीदवार, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी ने परिणाम को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार सी.पी. राधाकृष्णन को जीत की बधाई दी।

बी. सुदर्शन रेड्डी ने पत्र लिखकर कहा, "आज, सांसदों ने भारत के उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में अपना फैसला सुना दिया है। मैं अपने महान गणतंत्र की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अटूट विश्वास के साथ इस परिणाम को विनम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूं।"

उन्होंने लिखा, "यह यात्रा मेरे लिए एक गहन सम्मान की बात रही है, जिसने मुझे उन मूल्यों के लिए खड़े होने का अवसर दिया है जिन्होंने मेरे जीवन का मार्गदर्शन किया है, संवैधानिक नैतिकता, न्याय और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा। हालांकि परिणाम मेरे पक्ष में नहीं है, फिर भी जिस व्यापक उद्देश्य को हमने सामूहिक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, वह कम नहीं हुआ है। वैचारिक संघर्ष और भी जोरदार तरीके से जारी है।"

रेड्डी ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं का आभार जताया और कहा, "मैं विपक्षी दलों के उन नेताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया। हमारा लोकतंत्र केवल जीत से ही नहीं, बल्कि संवाद, असहमति और सहभागिता की भावना से भी मजबूत होता है। एक नागरिक के रूप में, मैं समानता, बंधुत्व और स्वतंत्रता के उन आदर्शों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हूं जो हमें एक साथ बांधते हैं। हमारा संविधान हमारे राष्ट्रीय जीवन का मार्गदर्शक बना रहे।"

उन्होंने सी.पी. राधाकृष्णन को बधाई देते हुए लिखा, "मैं नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन को उनके कार्यकाल की शुरुआत पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।"

बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने 452 वोट प्राप्त कर भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद पर जीत दर्ज की। विपक्षी 'इंडिया' ब्लॉक के संयुक्त उम्मीदवार, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले।

 

 

