Vice President Radhakrishnan : उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से जयंत चौधरी और चिराग पासवान ने की मुलाकात

नई दिल्‍ली: नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से गुरुवार को केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी और चिराग पासवान ने मुलाकात की। दोनों ने इस बात की जानकारी अपने आधिकारिक 'एक्‍स' पोस्‍ट के जरिए दी।

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री एवं शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर जानकारी साझा करते हुए एक पोस्‍ट में लिखा, "उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से मिलकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। उन्होंने चौधरी चरण सिंह की कोयंबटूर यात्रा और उनकी प्रगतिशील नीतियों के बारे में अपने संस्मरण साझा किए। मैं राधाकृष्णन की गहन अंतर्दृष्टि और अनुभवों से सीखने के लिए उत्सुक हूं।"

वहीं, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने भी मुलाकात की तस्‍वीर सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर पोस्‍ट करते हुए लिखा, "नई दिल्ली में गुरुवार को नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भेंट कर उन्हें जीत की हार्दिक बधाई दी। उनके नेतृत्व में देश की लोकतांत्रिक परंपराएं और अधिक सशक्त होंगी, यही विश्वास है।

उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार यानी 12 सितंबर को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें शपथ दिलाई। 67 वर्षीय राधाकृष्णन ने 9 सितंबर को हुए उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के अंतर से हराकर जीत हासिल की थी।

तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से अचानक इस्तीफा देने के कारण नियमों के तहत यह चुनाव जरूरी था। ऐसा इसलिए कि अगले उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निवर्तमान उपराष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर किया जाना होता है। धनखड़ भी इस समारोह में शामिल हुए, जो उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी।