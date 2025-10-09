Narendra Modi Journey : पीएम मोदी के दृष्टिकोण ने भारत को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदल दिया : उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

नई दिल्ली: देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सरकार, राज्य और केंद्र, के मुखिया के तौर पर 24 साल पूरे करने पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी।

उन्होंने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित सेवा के 24 वर्ष पूरे करने और सरकार के मुखिया के रूप में (पहले राज्य स्तर पर और अब भारत के प्रधान सेवक) के रूप में 25वें गौरवशाली वर्ष में प्रवेश करने पर हार्दिक बधाई।

उपराष्ट्रपति ने लिखा कि राष्ट्र प्रथम के आपके दृष्टिकोण ने भारत को एक नाजुक पांच अर्थव्यवस्थाओं से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में बदल दिया है। इसने 25 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है।

उन्होंने लिखा कि आपकी यात्रा लाखों लोगों को प्रेरित करती है, जो धर्म, कर्तव्यबोध और सेवा भाव में निहित है। गरीबों को सशक्त बनाने, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने से लेकर भारत के सांस्कृतिक गौरव को पुनर्जीवित करने तक, आपका नेतृत्व 2047 में एक विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करता है।

उन्होंने लिखा कि आप शक्ति, दूरदर्शिता और समर्पण के साथ हमारे राष्ट्र का मार्गदर्शन करते रहें।

इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी थीं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था कि राष्ट्र और जनसेवा को समर्पित 24 वर्ष। यह दिन पूरे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जब निःस्वार्थ भाव से जनसेवा को समर्पित एक कर्मयोगी ने संवैधानिक शपथ लेकर लोगों की समस्याओं को अपना मानकर उनका निवारण शुरू किया और ये समस्याएं इतिहास बनती चली गईं। इन 24 वर्षों में, चाहे गुजरात के किसानों, महिलाओं, उद्योग और शिक्षा का कायाकल्प करना हो या फिर प्रधानमंत्री के रूप में देश की सुरक्षा, गरीबों के कल्याण और पिछड़े, दलित व जनजातीय समुदाय सहित सभी वर्गों का उत्थान करना हो, आपने यह सिद्ध कर दिया कि जब विजन ‘राष्ट्रप्रथम’ हो और मिशन ‘विकसित भारत’, तब एक नेतृत्व कैसे करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है।