Voter Rights Yatra Bihar: 'वोटर अधिकार यात्रा' को घुसपैठियों की यात्रा कहना एकदम सही : उपेंद्र कुशवाहा

Aug 31, 2025, 05:47 AM
'वोटर अधिकार यात्रा' को घुसपैठियों की यात्रा कहना एकदम सही : उपेंद्र कुशवाहा

पटना: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता तेजस्वी यादव की 'वोटर अधिकार यात्रा' का शनिवार को आखिरी दिन रहा। इस यात्रा में समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हुए। दूसरी ओर, इस यात्रा पर बयानों का दौर भी जारी है। अब, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने यात्रा पर जोरदार तंज कसते हुए कहा कि 'वोटर अधिकार यात्रा' से बिहार की जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।

आईएएनएस से बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अखिलेश यादव हों या फिर कोई दूसरे नेता, अगर यह लोग 'वोटर अधिकार यात्रा' में आ रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

कुशवाहा के अनुसार, इंडी अलायंस के नेता जिन मुद्दों को लेकर 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं, उसका असर बिहार की जनता पर नहीं पड़ेगा। इनका मुद्दा ही आधारहीन है और आधारहीन मुद्दों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यात्रा निकालना उनका अधिकार है और वे निकाल रहे हैं। हाल में कई नेता उनकी यात्रा में शामिल हुए।

उन्होंने इंडी अलायंस को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विपक्ष को लगता है कि वे वोट का मुद्दा बनाकर चुनाव में भुनाने की कोशिश करेंगे तो वे गलत साबित होंगे। बिहार चुनाव में यह मुद्दा नहीं चलेगा।

उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि 'वोटर अधिकार यात्रा' को लेकर जनता कन्फ्यूज नहीं है। बिहार की जनता एनडीए के साथ है।

चुनाव आयोग के नोटिस पर उन्होंने कहा कि विपक्ष को देखना चाहिए कि आयोग बहुत ही पारदर्शिता से काम कर रहा है। आयोग ने जो नोटिस दिया है, उस पर आपत्ति दर्ज कराने का भी समय है। आप आपत्ति दर्ज करा लीजिए। इसके बाद चुनाव आयोग देखेगा।

पीएम मोदी के खिलाफ दरभंगा में 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं का स्तर कितना घटिया हो गया है। वे जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वैसी भाषा का प्रयोग इनके कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। विपक्ष चाहता है कि घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाए जाएं। लेकिन, संविधान में सिर्फ भारत के नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। इसी कारण वोटर लिस्ट में सिर्फ भारतीय रहेंगे।

उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का समर्थन किया और कहा कि उन्होंने 'वोटर अधिकार यात्रा' को घुसपैठियों की यात्रा कहा है तो बिल्कुल सही है।

उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान पर कहा कि ये स्वार्थी लोगों का गठबंधन है। इसी कारण इस तरह की स्थिति होती है।

 

