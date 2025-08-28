भारत समाचार

Voter Adhikar Yatra Bihar 2025: लोकतंत्र बचाने के लिए है 'वोटर अधिकार यात्रा' : पवन खेड़ा

बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगुवाई में चल रही वोटर अधिकार यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यह केवल चुनाव की नहीं बल्कि लोकतंत्र और मताधिकार बचाने की लड़ाई है। राजद सांसद संजय यादव ने दावा किया कि बेरोजगारी, गरीबी और पलायन जैसे मुद्दों पर जनता भाजपा से नाराज है और यह यात्रा जन आशीर्वाद यात्रा का रूप ले चुकी है।
Aug 28, 2025, 12:41 PM
मोतिहारी:  राजद नेता तेजस्‍वी यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्‍व में बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि यह यात्रा लोकतंत्र बचाने के लिए है।

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा कि यह सिर्फ चुनाव की बात नहीं है। अगर वोट ही नहीं होगा, तो क्या लोकतंत्र बचेगा? चुनाव लोकतंत्र का ही एक हिस्सा है। वोट भी चुनाव का ही एक हिस्सा है। अगर वोट ही नहीं होगा, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। इसलिए यह यात्रा लोकतंत्र बचाने के लिए है।

पवन खेड़ा ने कहा कि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। भाजपा-एनडीए को लेकर लोगों में चिंता और गुस्सा है। अगर कोई उनकी पहचान चुराने की कोशिश करेगा, तो लोग उसे कैसे माफ करेंगे? हमारी वोटर अधिकार यात्रा के प्रति समर्थन लगातार बढ़ रहा है।

वहीं, राजद के सांसद संजय यादव ने कहा कि तेजस्‍वी यादव प्रतिदिन बेरोजगारी, गरीबी, पलायन और महंगाई की बातें कर रहे हैं। इस दौरान उन्‍होंने स्‍थानीय मुद्दों पर भी बात की। इस वजह से भाजपा में डर का माहौल है। स्‍थानीय लोगों को सड़क, बिजली और स्‍वास्‍थ्‍य की अच्‍छी व्‍यवस्‍था चाहिए। इसके लिए जनता अपने मत के अधिकार का प्रयोग करती है और अच्‍छी सरकार बनाती है। ऐसे में भाजपा उनके मताधिकार को खत्‍म करने की कोशिश कर रही है।

उन्‍होंने कहा कि जनता के मत के अधिकार को बचाने के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है। भाजपा की जनविरोधी नीतियों के चलते जनता में आक्रोश है। जनता भाजपा का बहिष्‍कार कर रही है। वोटर अधिकार यात्रा का अप्रत्‍याशित परिणाम मिल रहा है। यह जन आशीर्वाद यात्रा में बदल चुकी है। लोग संविधान, लोकतंत्र और अपने मताधिकार की रक्षा के लिए राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं।

 

Tejashwi Yadav RallyRahul Gandhi BiharVoter Adhikar Yatracongress rjd allianceBJP vs Opposition BiharBihar politics 2025Save Democracy India

